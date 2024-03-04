Пожар произошел на рынке "Береке" в Алматы
Сегодня, 09:14
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Сегодня, 09:14Сегодня, 09:14
183Фото: baigenews.kz
Торговые бутики загорелись на рынке в Алматы. Пожарные предотвратили распространение огня на рядом расположенные объекты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщили в ведомстве, площадь пожара составила 50 кв.м.
"В Алматы на территории торгового рынка "Береке" произошел пожар в 2-х торговых бутиках с товарами народного потребления", - говорится в сообщении.
Пожар локализован в 06:15 часов и ликвидирован в 06:18 часов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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