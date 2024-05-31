Пожар потушили в ресторане Атырау

В Атырау потушили пожар в здании ресторана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Сообщение о возгорании по улице Валиханова поступило 30 мая в 21:15.

Двухэтажное здание многофункционального комплекса горело открытым огнём. В результата пожара произошло обрушение кровли на 25 квадратных метрах. Площадь пожара составила 280 квадратных метров (общая площадь здания – 2750 квадратных метров).

Пожар локализован в 22:30, ликвидирован в 22:40. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара были задействованы 58 человек, 13 единиц техники.