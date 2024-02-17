Пожар потушили на складе в Астане

Два 40-тонных контейнера загорелись в складском помещении в столичном районе Байконыр. Пожар, разгоревшийся в 4:59 утра 17 февраля, тушили около двух часов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 7:06 огонь ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

На место ЧП выезжали девять человек личного состава и две единицы техники ДЧС.