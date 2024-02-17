Пожар потушили на складе в Астане
Сегодня, 09:16
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Сегодня, 09:16Сегодня, 09:16
52Фото: МЧС РК
Два 40-тонных контейнера загорелись в складском помещении в столичном районе Байконыр. Пожар, разгоревшийся в 4:59 утра 17 февраля, тушили около двух часов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 7:06 огонь ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
На место ЧП выезжали девять человек личного состава и две единицы техники ДЧС.