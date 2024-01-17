Крупный пожар охватил строительные магазины в Шымкенте

Ночью 17 января в Шымкенте произошёл пожар на территории строительных магазинов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Сообщение о возгорании в магазине "Евролюкс" в ДЧС Шымкента поступило около 1.15. По прибытию на место происшествия выяснилось, что горят несколько магазинов.

"Общая площадь пожара в настоящее время составляет 1300 метров. В целом площадь помещения 2,5 тысячи метров. Пожарные работают в усиленном режиме", — рассказали в ДЧС. Шымкента.

По информации Otyrar.kz, дым от пожара виден за несколько километров от улицы Старого города, на которой расположено самое большое в Шымкенте количество строительных магазинов. Очевидцы говорят, что пострадавших нет.