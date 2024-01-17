Крупный пожар охватил строительные магазины в Шымкенте
Сегодня, 04:25
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Сегодня, 04:25Сегодня, 04:25
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Ночью 17 января в Шымкенте произошёл пожар на территории строительных магазинов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Сообщение о возгорании в магазине "Евролюкс" в ДЧС Шымкента поступило около 1.15. По прибытию на место происшествия выяснилось, что горят несколько магазинов.
"Общая площадь пожара в настоящее время составляет 1300 метров. В целом площадь помещения 2,5 тысячи метров. Пожарные работают в усиленном режиме", — рассказали в ДЧС. Шымкента.
По информации Otyrar.kz, дым от пожара виден за несколько километров от улицы Старого города, на которой расположено самое большое в Шымкенте количество строительных магазинов. Очевидцы говорят, что пострадавших нет.
Видео: Stories/instagram/shymkent_tjd
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