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Крупный пожар охватил строительные магазины в Шымкенте

Сегодня, 04:25
АВТОР
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Крупный пожар охватил строительные магазины в Шымкенте Сегодня, 04:25
Сегодня, 04:25
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Ночью 17 января в Шымкенте произошёл пожар на территории строительных магазинов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Сообщение о возгорании в магазине "Евролюкс" в ДЧС Шымкента поступило около 1.15. По прибытию на место происшествия выяснилось, что горят несколько магазинов.

"Общая площадь пожара в настоящее время составляет 1300 метров. В целом площадь помещения 2,5 тысячи метров. Пожарные работают в усиленном режиме", — рассказали в ДЧС. Шымкента.

По информации Otyrar.kz, дым от пожара виден за несколько километров от улицы Старого города, на которой расположено самое большое в Шымкенте количество строительных магазинов. Очевидцы говорят, что пострадавших нет.

Видео: Stories/instagram/shymkent_tjd

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