Пожар на площади 6,8 тысячи квадратов охватил рынок в Татарстане

Крупный пожар произошёл 2 декабря на территории автопавильона "Гараж 500″ в Набережных Челнах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС России по Республике Татарстана.

Сообщение о горении кровли авторынка "Гараж-500″ в промышленной зоне города Набережные Челны поступило в 18:37. Силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона среагировали по второму номеру вызова.

Когда на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения, происходило частичное горение двух торговых павильонов. Первоначально на месте пожара работали 16 единиц техники и 56 человек личного состава гарнизона. Позже в МЧС России сообщили, что на месте работает более 130 специалистов и 40 единиц техники.

Информация о пострадавших не поступала.

В ведомстве также рассказали, что ориентировочная площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Спустя некоторое время она увеличилась до 6 800 квадратных метров.