Пожар на острове: греческие СМИ перепутали Казахстан и Пакистан

Стало известно, кто на самом деле устроил пожар на греческом острове. Изначально греческие СМИ писали, что это были казахстанцы. В МИД РК информацию опровергли, передаёт BaigeNews.kz.

О происшествии написало издание Insider. В публикации говорилось, что дело возбуждено прокуратурой в отношении капитана и 12 пассажиров яхты, с которой якобы был запущен фейерверк, вызвавший пожар в лесном массиве.

"Яхту арендовали казахстанцы, отдыхавшие в Греции", - сообщило издание.

Позже портал Newsbreak написал, что подозреваемых доставили в суд.