Пожар на острове: греческие СМИ перепутали Казахстан и Пакистан
Сегодня, 22:20
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Сегодня, 22:20Сегодня, 22:20
66Фото: newsbreak.gr
Стало известно, кто на самом деле устроил пожар на греческом острове. Изначально греческие СМИ писали, что это были казахстанцы. В МИД РК информацию опровергли, передаёт BaigeNews.kz.
О происшествии написало издание Insider. В публикации говорилось, что дело возбуждено прокуратурой в отношении капитана и 12 пассажиров яхты, с которой якобы был запущен фейерверк, вызвавший пожар в лесном массиве.
"Яхту арендовали казахстанцы, отдыхавшие в Греции", - сообщило издание.
Позже портал Newsbreak написал, что подозреваемых доставили в суд.
"Новая информация указывает на то, что роскошное судно было зафрахтовано группой из 17 человек, все граждане Пакистана", - сказано в статье.
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