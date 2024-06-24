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Пожар на острове: греческие СМИ перепутали Казахстан и Пакистан

Сегодня, 22:20
АВТОР
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newsbreak.gr Сегодня, 22:20
Сегодня, 22:20
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Фото: newsbreak.gr

Стало известно, кто на самом деле устроил пожар на греческом острове. Изначально греческие СМИ писали, что это были казахстанцы. В МИД РК информацию опровергли, передаёт BaigeNews.kz.

О происшествии написало издание Insider. В публикации говорилось, что дело возбуждено прокуратурой в отношении капитана и 12 пассажиров яхты, с которой якобы был запущен фейерверк, вызвавший пожар в лесном массиве.

"Яхту арендовали казахстанцы, отдыхавшие в Греции", - сообщило издание.

Позже портал Newsbreak написал, что подозреваемых доставили в суд.

"Новая информация указывает на то, что роскошное судно было зафрахтовано группой из 17 человек, все граждане Пакистана", - сказано в статье.

 

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