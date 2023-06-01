Пожар на набережной в Павлодаре попал на видео

Фото: pixabay.com/Didgeman

Пух загорелся на набережной в Павлодаре. Едкий дым заставил отдыхающих разбегаться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как проинформировали в пресс-службе ДЧС региона, сообщение о возгорании поступило в 17:55.

"На Естаевском спуске набережной горели сухая трава и пух. Общая площадь составила 600 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Огонь ликвидировали в 18:31. На место выезжали пятеро сотрудников и одна спецмашина СПЧ-1.

Обстоятельства и ущерб устанавливаются.