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pixabay.com/Didgeman Сегодня, 20:48
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Сегодня, 20:48
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Фото: pixabay.com/Didgeman

Пожар на набережной в Павлодаре попал на видео

Пух загорелся на набережной в Павлодаре. Едкий дым заставил отдыхающих разбегаться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как проинформировали в пресс-службе ДЧС региона, сообщение о возгорании поступило в 17:55. 

"На Естаевском спуске набережной горели сухая трава и пух. Общая площадь составила 600 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе ведомства. 

Огонь ликвидировали в 18:31. На место выезжали пятеро сотрудников и одна спецмашина СПЧ-1.

Обстоятельства и ущерб устанавливаются.

 
 
 
 
 
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Публикация от qaz.pavlodarnews.kz (@qaz.pavlodarnews.kz)

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Сегодня, 20:48
139
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