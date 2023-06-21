Пожар на Аксуском заводе ферросплавов ликвидирован

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Пожар на Аксуском заводе ферросплавов в Павлодарской области ликвидирован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщалось, что в плавильном цеху №4 загорелся трансформатор. По данным МЧС, пожар удалось локализовать в 20:52 и полностью ликвидировать в 22:40.

Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. При тушении пострадал пожарный. С травмой руки его госпитализировали. На месте работали 53 сотрудника ДЧС и 13 единиц техники.