Крупный пожар на заводе в Аксу, есть пострадавший

ЧП произошло на Аксуском заводе ферросплавов - горят трансформаторы, провода, обвалился потолок. Пострадал пожарный, передаёт BaigeNews.kz.

"В 15:54 поступило сообщение о том, что на Аксуском заводе ферросплавов в плавильном цеху №4 горит трансформатор. Сотрудники завода эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных", - сообщили в ДЧС региона.

На производстве включилась автоматическая установка пенного пожаротушения.

"По двум трансформаторам горение прекращено, происходит горение электрических проводов, оборудования и насосного масла на ориентировочной площади 50 квадратных метров в трансформаторных шахтах на отметке №15. На месте в данный момент работают 53 сотрудника ДЧС и 13 единиц техники, развёрнут штаб, а также сотрудники службы 102 и 103. Площадь будет определена после ликвидации", - уточнили в ведомстве.