Поём песни Жубанова и Калдаякова: как русский хор из Актобе прославился за рубежом

Артисты народного хора "Русская песня" готовятся к большому сольному концерту в родном Актобе. А летом по традиции отправятся в Оренбург, защищать честь страны на фестивале "Казачий спас". Помимо этого выступления, время вокалистов расписано на несколько месяцев вперед. В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz художественный руководитель коллектива Виктория Сурай рассказала, какие уникальные песни прославили хор и как его приглашали на съемки зарубежной телепрограммы.

К "Русской песне" Виктория Сурай присоединилась в 2010 году. Под ее началом у коллектива начался новый жизненный этап. Ну, во-первых, примерно в то же время коллективу было присвоено звание "народного", который коллектив успешно подтверждает по сей день.

"Во-вторых, в самом начале, когда я пришла работать в этот коллектив, в нем было 15 человек. Ну, а потом мы начали работать. Конечно, за эти годы, коллектив претерпевал изменения. Одни переезжали, а других уже нет на этом свете", - рассказывает она.

Двадцать семь лет для народного хора – срок не маленький. Однако факт, что в него до сих пор пытаются попасть любители красивой песни, говорит об определенной популярности.

"Если говорить о критериях отбора в хор. У нас уже сложившийся коллектив, но иногда к нам приходят новые участники. В этом году, к примеру, у нас три новые участницы. Хор у нас не только поет, но и задействован в театрализации. Мы ведь активно участвуем во всем мероприятиях нашего филиала Ассамблеи народа Казахстана. Даже принимали участие в съемках программы "Играй, гармонь любимая!". Выпуск снимали в Башкортостане. Там есть такой город – Кумертау. В нем проходил фестиваль русской песни. Нас официально пригласило управление культуры", - рассказывает руководитель хора.

А если тебя приглашают для работы за рубеж – значит твое творчество признано. Репертуар "Русской песни" разнообразен и состоит из композиций на нескольких языках, что позволяет им неоднократно становиться лауреатами различных конкурсов. Его стараются обновлять ежегодно, отдельно выделяя тематический материал. Есть среди песен и настоящие жемчужины. Такие, как старинная русская народная песня "Летел голубь сизокрылый", которая исполняется акапельно, на два голоса.

"Ее и песню "Косынка" пела еще моя бабушка. Также в репертуаре имеются песни казахских народных композиторов Жубанова и Калдаякова. Сегодня в жизни хора принимают участие 33 человека в возрасте от 30 до 75 лет. Такая большая разница не является для нас помехой. Мы все равно дружим. Выезжаем вместе на природу, где отмечаем праздники: масленицу, Иван Купала и другие праздники. Помогаем друг другу в тяжелых жизненных ситуациях. А еще наша молодежь помогает нам продвигаться в социальных сетях. Благодаря им в прошлом году мы сняли клип на русскую народную песню "Ивушки", которая позже заняла Гран-при международного конкурса авторских творческих работ", - говорит Виктория Сурай.

Глубоко ошибаются те, кто считает, что артисты хора не могут выражать себя в других видах творчества. Некоторые хористы проявляют свои способности и через живопись.