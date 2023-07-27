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"Поймали с поличным": Мужчина приставал к детям на детской площадке в Актау
В социальных сетях жители Актау сообщают, что на одной из детских площадок в 28А микрорайоне поймали мужчину, который приставал к маленьким девочкам и мальчикам. В департаменте полиции сообщили, что на него оформили протокол по двум административным статьям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Жители Актау в социальных сетях сообщили о том, что поймали мужчину, который, якобы, приставал к маленьким детям на площадке.
"Поймали с поличным, когда трогал и целовал девочку. Ранее часто покупал шоколадки детям, предлагал детям пойти с ним. Вчера написали на него заявление сначала участковому, потом в УВД, но его отпустили. Живёт этот мужчина в 28А микрорайоне, все соседи знают о нём, но все молчат. Истории девочек и мальчиков про этого "маньяка" просто шоковые", - сообщают жители Актау в социальных сетях.
Распространяемую информацию прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.
"25 июля 2023 года на пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что в 28А микрорайоне, возле 1 дома между мужчинами происходит потасовка. На вызов выехал участковый инспектор. В ходе беседы выяснилось, что 47-летний мужчина пристаёт к детям. На данного гражданина составлены административные протоколы по двум статьям – часть 3 статьи 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и 449 (Приставание в общественных местах) КоАП РК", - заявили в полиции региона.
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