Появление палатки в здании вокзала в Павлодаре объяснили в акимате

Посетители железнодорожного вокзала в Павлодаре обескуражены из-за появления в здании полевой палатки. Кто её там установил и с какой целью, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области, сейчас в здании вокзала полным ходом идут ремонтные работы, которые включают в себя полную замену оконных конструкций и модернизацию системы теплоснабжения.

"В августе текущего года были начаты реконструкция и капитальный ремонт фасада, в том числе витражей здания железнодорожного вокзала Павлодара. Необходимость реконструкции здания возникла вследствие многочисленных жалоб и обращений пассажиров. На протяжении нескольких лет нарекания вызывал постоянный холод внутри здания вокзала в осенне-зимний период", — говорится в официальном ответе пресс-службы.

В администрации вокзала пояснили, что из-за замены оконных витражей, которые, к слову, занимают большую часть здания, внутри помещений с началом холодов поддерживать комфортную температуру стало сложно. Поэтому пришла идея установить просторную палатку, чтобы люди могли дожидаться своих поездов внутри неё.

"У нас половина здания состоит из стеклянных витражей, грубо говоря, вместо стен – окна. Витражи должны были меняться на стеклянные из алюминиевого профиля. Так как в Казахстане их не выпускают, подрядчик заказал этот профиль из России. Поставка задержалась. Подрядчик в график не уложился, и демонтаж витражных окон начался позже. Витражи вставляют сейчас, но часть здания продувается, особенно в эти дни, когда температура опускалась ниже 30 градусов. Поддерживать тепло стало практически невозможно даже при нормальном функционировании системы отопления. А у нас поезда ночные. Здание вокзала имеет площадь 5400 квадратных метров, это только по полу. Здание без окон мы обогреть не сможем. Поэтому мы и поставили эту палатку, чтобы просто создать пункт обогрева для ожидающих пассажиров. Мы провели туда свет, поставили тепловые пушки, там тепло, температура держится на уровне 18-20 градусов, вместимость палатки – порядка 50 человек", — объяснили администрации железнодорожного вокзала Павлодара.

В администрации также добавили, что работы по монтажу витражей планируется закончить до 31 декабря.

"У нас витражи идут целыми корпусами, один витраж: пять метров в длину и восемь метров в высоту. Его менять, потом ещё остеклить – это очень проблематично. В дни сильного мороза монтаж не производился, техника не работала", — сказали в заключение в администрации вокзала.