Появилось первое фото с места падения вертолёта в ЗКО

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пресс-служба МЧС Казахстана опубликовала первое фото с места, где жёсткую посадку совершил вертолёт Ми-8 "Казавиаспаса", передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве уточнили, что на борту находилось шесть человек – пять членов экипажа и представитель АО "КазТрансОйл".

"Погибли сотрудники "Казавиаспаса" МЧС РК. В 19:07 силами ДЧС обнаружены четверо погибших из числа членов экипажа и двое пострадавших, которым оказывают первую медицинскую помощь", – сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов.

Вертолёт совершал облёт трубопровода по заказу АО “Казтрансойл”. В компании заявили, что "Казавиаспас" оказывает им услуги по договору с 2021 года.

Судно совершило жёсткую посадку шести километрах от Чапурино в Западно-Казахстанской области 23 февраля в 15:50.