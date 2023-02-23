- Турция сменила посла в Казахстане 20:53 81
- Появилось первое фото с места падения вертолёта в ЗКО 20:31 189
- Ещё 14 иностранных наблюдателей за выборами аккредитовала ЦИК 20:23 134
- ЧП с вертолётом: четыре человека погибли в ЗКО 20:01 279
- Двух кандидатов в депутаты машилиса оштрафовали по представлению Генпрокурора 19:59 183
- Звезда TikTok Вика Буза о казахстанцах: невероятно добрейшие люди 19:45 322
- Вертолёт Казавиаспаса совершил жёсткую посадку в ЗКО. Есть пострадавшие 19:03 342
- Несколько участков республиканских трасс закрыты в Казахстане 18:44 264
- "Проиграл 11 миллионов долларов": как распознать, что ваш близкий лудоман? 18:30 402
- Аферист обманул фермеров более чем на пять миллионов тенге в Карагандинской области 18:26 289
- "Канело" начал тренировать казахстанских боксёров 18:20 275
- Группа Ninety One стала лицом новой благотворительной платформы 18:12 310
- В столице вновь обсудили законопроект "О масс-медиа" 17:55 364
- Около 500 станций 5G заработают в Астане, Алматы и Шымкенте до конца года 17:53 314
- Избиение в детдоме Атырау: полиция начала расследование 17:23 413
- В Астане появился рейтинг безопасности увеселительных заведений 17:01 393
- Казахстан экспортировал 4,1 тонны яблок и груш и завез фруктов в 27 раз больше 17:00 459
- Кто из иностранцев чаще всего посещает Казахстан - рейтинг Минкультуры и спорта 16:47 400
- Конкурс на лучшего сельского акима объявили в Казахстане 16:43 367
- "Массовых отмен бронирования туров нет" - посол Турции в РК о землетрясении 16:28 367
- Ещё 100 юрт доставят в Кахраманмараш из Казахстана 16:20 383
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 16:12 972
- Сложные операции на мозг провели столичные врачи жителям Шымкента 16:08 349
- Более 1 800 детей остались сиротами после землетрясения в Турции 15:45 607
- Общественные слушания по строительству АЭС в Алматинской области пройдут после выборов 15:43 381
- Казахстанцы с 1 апреля будут получать уведомления о штрафах на eGov 15:32 449
- Токаев поручил акиму Шымкента повысить качество жизни горожан 15:18 402
- "Думали, я сошла с ума": Девушка из Павлодара собрала свой гоночный пикап в США 15:15 1148
- Поменять лифт в жилом доме можно будет за счёт государства 14:46 477
- В Белгородской области упал самолёт минобороны 14:42 593
- Работающим в Турции спасателям МЧС РК выплатят денежное вознаграждение 14:20 754
- Сразу 11 машин столкнулись на трассе в Актюбинской области 14:03 502
- При землетрясении в Алматы могут разрушиться до 30 процентов жилых зданий — МЧС 13:53 724
- Казахстанским операторам связи запретят повышать тарифы 13:52 448
- Жители Байконура с казахстанскими паспортами не могут получить бесплатные медуслуги - депутат 13:47 476
- "В течение суток работали без перерыва" — казахстанец рассказал подробности о спасении людей в Турции 13:45 569
- В мире мужчин больше, чем женщин. В 50 статистика меняется 13:36 531
- Землетрясение в Турции: как казахстанцы проводили поисково-спасательные работы 13:36 464
- Жители сёл могут остаться без чистой питьевой воды через пару лет - сенатор 13:27 569
- На треть подорожало молоко в Казахстане за год 13:25 445
- Казахстанским военнослужащим поднимут зарплаты 13:16 446
- Аграрии не могут получить субсидии из-за проблем в системе gosagro.kz - сенатор 13:14 435
- Выпускникам "Болашака" изменили правила обязательной отработки 12:59 518
- Минобороны Казахстана корректирует программу боевой подготовки на фоне конфликта в Украине 12:33 797
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 12:26 552
- Президент одобрил план сейсмоаудита Алматы в 2023 году 12:25 466
- Восстановление удостоверения личности подорожает в Казахстане 12:17 647
- В Казахстане из-за непогоды закрыли трассы в пяти областях 11:39 505
- Органы военной полиции наделят новыми функциями 11:33 885
- В 2022 году из Казахстана экстрадировали 80 иностранных преступников 11:16 490
- В Алматы создано свыше 380 пунктов помощи населению во время возможных землетрясений 11:14 509
- Как должны вести себя полицейские: новую инструкцию утвердили для патрульно-постовой службы 11:11 610
- В Казахстане ограничат число квартир в простых товариществах до 30 10:53 536
- Незаконная вырубка плодовых деревьев в Алматы: вместо 63 высадят 3150 10:45 893
- Более 700 тысяч казахстанцев получают пособие по инвалидности и потере кормильца 10:35 632
- Девять пакистанцев пытались незаконно пересечь казахстанско-кыргызскую границу 10:20 682
- Как будут меняться ставки акцизов на табачные изделия до 2026 года в РК 10:20 462
- Авиакомпанию Air Arabia оштрафовали на 200 МРП 10:16 480
- В Шымкенте организатор финпирамиды предлагал помощь в получении жилья или покупки авто 09:50 528
- Ещё два землетрясения зафиксировали казахстанские сейсмологи 09:44 549
- Морской терминал КТК возобновил отгрузку нефти 09:20 497
- Более 100 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки 09:04 488
- Казахстанские авиакомпании не будут необоснованно повышать цены на билеты 08:48 852
- Подземные толчки ощутили в Алматы 08:33 1776
- Лавинная опасность сохраняется в Алматинской области 08:15 692
- "Никто не принес извинений": родители школьников прокомментировали скандал с замахнувшимся на детей учителем 07:58 661
- Pfizer локализует производство вакцины от пневмококковой инфекции в Казахстане 07:25 738
- Без вести пропавшего 21-летнего акмолинца разыскивает полиция Астаны 06:37 586
- Елена Рыбакина объяснила отказ от участия на турнире в Дубае 05:42 768
- Упавший с надземки снег повредил автомобиль в Усть-Каменогорске 04:03 786
- Мошенница представилась педагогом и забрала телефон у ученицы в Уральске 03:35 814
- Волонтёры поймали поставщика собачатины в рестораны Акмолинской области 02:00 1523
- Ветврачам не удалось спасти кошку, которую выбросили в мусорный бак в завязанном пакете 01:26 636
- Члены Республиканского штаба Демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым и Казыбеком Иса посетили Алматинскую область 00:09 670
- Таксист сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП в Астане 22.02.2023 734
- Уроки отменили в школах Петропавловска из-за непогоды 22.02.2023 688
- Экзотические мухи и их личинки займутся переработкой отходов в Актобе 22.02.2023 729
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 1913
- Цифровой сервис по защите прав предпринимателей внедрили в Алматы 22.02.2023 830
- Экс-главу центра занятости населения осудили в Акмолинской области 22.02.2023 3500
Появилось первое фото с места падения вертолёта в ЗКО
Пресс-служба МЧС Казахстана опубликовала первое фото с места, где жёсткую посадку совершил вертолёт Ми-8 "Казавиаспаса", передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве уточнили, что на борту находилось шесть человек – пять членов экипажа и представитель АО "КазТрансОйл".
"Погибли сотрудники "Казавиаспаса" МЧС РК. В 19:07 силами ДЧС обнаружены четверо погибших из числа членов экипажа и двое пострадавших, которым оказывают первую медицинскую помощь", – сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов.
Вертолёт совершал облёт трубопровода по заказу АО “Казтрансойл”. В компании заявили, что "Казавиаспас" оказывает им услуги по договору с 2021 года.
Судно совершило жёсткую посадку шести километрах от Чапурино в Западно-Казахстанской области 23 февраля в 15:50.
-
Trend news
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 16:12 949
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 12:26 544
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 1900
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 990
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 1174
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 23267
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 815
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 1362
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 4305
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 9705
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 1001
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26003
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 2333
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 2962
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1065
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 3990
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 37324
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 1940
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1398
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2346
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 2588
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 18852
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 2579
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 7480
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 36751
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2049
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2213
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13454
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 7848
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3493
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2234
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 118760
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3260
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3062
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 3977
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2073
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7326
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9140
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6033
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2640
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 12890
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 57089
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 2802
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 2743
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 4808
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2232
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3197
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3046
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16355
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6044
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 31338
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3175
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 3701
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3681
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72463
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22507
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24201
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4047
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6555
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9014
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3731
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 4246
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3528
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 254636
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 3180
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3441
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 4864
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 4608
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 3564
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 3648
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 5428
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 5048
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 5456
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 3635
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 3885
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 4619
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 3992
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 4596
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 3892
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 4028
-
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 729
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 807
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1148
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1137
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1111
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1446
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1237
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1375
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1496
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2175
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 1583
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1611
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1518
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1423
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1498
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1498
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2276
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2049
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2317
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 1876
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2071
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2283
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2317
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2644
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2445
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2370
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2536
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 2745
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2551
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2431
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2423
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2406
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2546
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2683
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2583
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2637
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2699
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2571
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 3893
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 2783
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 2768
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2652
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2532
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2662
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 2768
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 2939
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2530
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 2761
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2663
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 2832
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 2913
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3227
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 2912
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3163
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2750
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3319
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3231
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4455
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3394
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3285
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4400
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3379
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 3946
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3603
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 3832
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4135
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4087
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4003
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 3919
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3661
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 3924
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4011
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4022
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3994
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4285
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4172
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4380
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4588
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 4416
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 4360