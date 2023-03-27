- Промывка мостов и уборка улиц: в Астане началась весенняя саночистка 02:31 16
- Появилось эмоциональное видео из раздевалки сборной Казахстана после невероятной победы над Данией 01:05 286
- Ученики карагандинской NIS разработали устройство для лечения людей с сердечными заболеваниями 00:37 251
- Трамадол внесен в список наркотических веществ в Казахстане 26.03.2023 439
- Cын Нагимы Ескалиевой подарил ей электромобиль 26.03.2023 726
- Ляззат Кунгейбаева осталась с серебром женского чемпионата мира по боксу в Индии 26.03.2023 421
- Гондурас признал принцип "одного Китая" 26.03.2023 296
- Казахстанские футболисты одержали волевую победу над сборной Дании 26.03.2023 436
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 612
- Скандал на Гран-при в Индии прокомментировали в Казахстанской федерации шахмат 26.03.2023 439
- Звезда "Гарри Поттера" ждёт первого ребёнка 26.03.2023 423
- Шестерых пострадавших доставили в больницу после ДТП на трассе Алматы — Оскемен 26.03.2023 372
- Тело четырёхлетней девочки нашли в реке Арысь 26.03.2023 425
- Штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах страны 26.03.2023 399
- Летевший в Актау самолёт вынужденно приземлился в Атырау 26.03.2023 408
- Поезд протаранил легковушку в Актюбинской области 26.03.2023 541
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 1293
- Тяжёлая битва: Рыбакина прокомментировала победу над испанкой 26.03.2023 605
- Аким Караганды на вертолёте проинспектировал окраины 26.03.2023 394
- В цифровизации не значится: село в СКО отрезано от цивилизации 26.03.2023 426
- Как изменилось отношение других стран к Казахстану, рассказал Михаил Зыгарь 26.03.2023 607
- Пропавшую девочку-подростка разыскивают полицейские Туркестана 26.03.2023 603
- Предельные цены на бензин и дизтопливо могут установить в Казахстане 26.03.2023 414
- "Раздали направо-налево": жители Косшы жалуются на нехватку земель под ИЖС 26.03.2023 582
- "Картинный доктор" из Семея сохраняет шедевры для потомков 26.03.2023 982
- У россиян в Европе возникли проблемы с казахстанскими банковскими картами 26.03.2023 822
- Электроснабжение в ЖК на левобережье Астаны восстановили 26.03.2023 466
- Коронавирусом за сутки заразились 34 казахстанца 26.03.2023 455
- Казахстанец из зала "Канело" нокаутировал мексиканца у него на родине 26.03.2023 702
- Жилые комплексы на левобережье Астаны остались без света из-за аварии 26.03.2023 443
- Между Луной и Землёй пролетел астероид, способный уничтожить город 26.03.2023 552
- Рыбакина вышла в четвёртый круг Miami Open 26.03.2023 659
- Даурен Ермеков "задушил" российского бойца в Самаре 26.03.2023 924
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 2443
- В 13 городах в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха 26.03.2023 488
- Три тонны мусора оставили туристы за зиму на озёрах курорта Бурабай 26.03.2023 488
- В WhatsApp появился официальный чат сервиса с обновлениями и подсказками 26.03.2023 545
- Мультсериал о Курмангазы вышел в Казахстане 26.03.2023 782
- Жители пригорода Атырау объединились против Kcell 26.03.2023 1153
- В Шымкенте тысячи абонентов остались без газоснабжения 26.03.2023 518
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 2108
- Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие — Путин 26.03.2023 1778
- Участок трассы закрыли в Карагандинской области из-за тумана 26.03.2023 565
- Военнослужащий установил рекорд Казахстана: поднял барана 2050 раз 25.03.2023 918
- Ангелина Лукас выложила в интернет свои фото без фильтров 25.03.2023 851
- Житель Атырау покончил с собой на глазах у всех 25.03.2023 1625
- Заболеваемость туберкулёзом в Астане снизилась почти на треть 25.03.2023 570
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 1168
- Абылайхан Жубаназар вышел в финал турнира по дзюдо в Грузии 25.03.2023 674
- В час Земли в Казахстане отключится подсветка более 3000 объектов 25.03.2023 827
- Карина Ибрагимова завоевала серебро чемпионата мира в Индии 25.03.2023 775
- Сильнейший торнадо накрыл Миссисипи: погибли не менее 23 человек 25.03.2023 807
- "Минус одно ухо": казахстанскому бойцу ММА нанесли серьёзную травму 25.03.2023 1029
- Четыре авто застряли в снежном заносе в Карагандинской области 25.03.2023 772
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 861
- В шести регионах Казахстана и столице объявлено штормовое предупреждение 25.03.2023 654
- Михаил Зыгарь и Султан Акимбеков расскажут о строительстве "Нового Казахстана" 25.03.2023 702
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 1517
- Рост проявлений лжетерроризма в Казахстане отметил глава КНБ 25.03.2023 614
- В Казахстане разрешат внеплановые проверки энергообъектов 25.03.2023 696
- Количество подтопленных паводками домов назвали в Правительстве 25.03.2023 762
- Рейсы из Казахстана в Новосибирск временно приостановлены 25.03.2023 671
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 3114
- В Сети появились фотографии юного Токаева 25.03.2023 984
- Канело и Головкин получили вызов от чемпиона мира 25.03.2023 1031
- Министры здравоохранения СНГ договорились об углублении сотрудничества 25.03.2023 720
- Мефедрон продавали в одном из ночных клубов Астаны 25.03.2023 829
- ЕБРР вложил деньги в КТЖ. На что их потратят 25.03.2023 751
- Марат Башимов прокомментировал фейк о новом составе Правительства 25.03.2023 8897
- Спасатели эвакуировали 28 человек из снежного заноса в Карагандинской области 25.03.2023 730
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане снова выросла в разы 25.03.2023 675
- Заключённые устроили бой подушками в Петропавловске 25.03.2023 626
- Макрон снял дорогие часы во время интервью о пенсионной реформе 25.03.2023 722
- Непобеждённый казахстанец прошел взвешивание перед боем в Мексике 25.03.2023 818
- Неблагоприятные метеоусловия обещают в 11 городах Казахстана 25.03.2023 714
- Казахстанцы устроили давку из-за бесплатного плова 25.03.2023 1153
- Маленький ребенок упал в колодец в Кызылординской области 25.03.2023 667
- Непобежденный казахстанский чемпион нокаутом выиграл бой в Англии 25.03.2023 5636
- У Марка Цукерберга родилась дочь 25.03.2023 1268
- Гвардейцы спасли женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью в Шымкенте 25.03.2023 696
Сегодня, 01:05
286
286Фото: КФФ
Появилось эмоциональное видео из раздевалки сборной Казахстана после невероятной победы над Данией
Опубликовано видео радости футболистов сборной Казахстана в раздевалке после сенсационной победы над Данией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На видео вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий заводит: "Кто лучшая команда?", а игроки отвечают ему: "Казахстан!". Посмотреть видео можно ниже.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, сборная Казахстана в Астане победила Данию со счетом 3:2. Голы в составе сборной Казахстана забили Бактиер Зайнутдинов, Асхат Тагыберген и Абат Аймбетов. Эта победа стала для Казахстана первой в нынешнем отборочном цикле. В первом матче отбора Евро-2024 Казахстан потерпел поражение от сборной Словении (1:2).
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 606
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 1278
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 2431
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 2104
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 1165
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 860
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 1512
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 3107
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 1538
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 809
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 15696
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1218
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 1433
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 1352
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 4516
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1243
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1275
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1296
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1238
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 5573
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1274
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1355
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1525
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1390
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1407
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1459
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 8078
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 2105
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 3848
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3136
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8420
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1712
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1743
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1590
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5074
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1568
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6974
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3845
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2204
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 19075
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4481
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3648
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2552
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3505
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 21258
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 3166
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2578
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2344
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2554
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6622
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 11447
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2908
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 4370
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 3250
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15988
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 4153
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 3048
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2586
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5638
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2971
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4569
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 5106
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6443
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 12526
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 3029
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3950
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 38385
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 3157
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 3349
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3966
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 3181
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 6358
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 4236
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3856
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 7510
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 4317
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 3469
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3696
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 14541
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3625
-
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 753
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 1359
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 608
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 869
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 987
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1153
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 977
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 1834
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1564
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1374
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1376
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1680
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1625
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1359
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1937
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1537
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1989
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1990
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1852
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1876
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6757
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2007
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2089
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2099
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2452
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2009
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2782
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2395
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2386
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2949
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2604
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2420
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3158
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3048
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2938
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2800
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3578
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3891
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3424
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4344
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4098
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3574
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4151
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4320
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3587
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4661
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4502
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4392
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4963
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3858
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4186
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4318
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4763
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4714
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5277
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4895
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4555
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4229
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4345
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4727
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5196
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5299
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5437
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5263
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7504
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5974
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 5103
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5565
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 5192
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4739
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 5024
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 5067
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 5255
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5770
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5904
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4770
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6567
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 5460
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5808
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 5328