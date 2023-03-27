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  • Появилось эмоциональное видео из раздевалки сборной Казахстана после невероятной победы над Данией
КФФ Сегодня, 01:05
286
Сегодня, 01:05
286
Фото: КФФ

Появилось эмоциональное видео из раздевалки сборной Казахстана после невероятной победы над Данией

Опубликовано видео радости футболистов сборной Казахстана в раздевалке после сенсационной победы над Данией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На видео вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий заводит: "Кто лучшая команда?", а игроки отвечают ему: "Казахстан!". Посмотреть видео можно ниже.

 
 
 
 
 
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Публикация от Kazakhstan national football team (@kff_team)

Напомним, сборная Казахстана в Астане победила  Данию со счетом 3:2. Голы в составе сборной Казахстана забили Бактиер Зайнутдинов, Асхат Тагыберген и Абат Аймбетов. Эта победа стала для Казахстана первой в нынешнем отборочном цикле. В первом матче отбора Евро-2024 Казахстан потерпел поражение от сборной Словении (1:2). 

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Сегодня, 01:05
286
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