Появилось эмоциональное видео из раздевалки сборной Казахстана после невероятной победы над Данией

Фото: КФФ

Опубликовано видео радости футболистов сборной Казахстана в раздевалке после сенсационной победы над Данией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На видео вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий заводит: "Кто лучшая команда?", а игроки отвечают ему: "Казахстан!". Посмотреть видео можно ниже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan national football team (@kff_team)

Напомним, сборная Казахстана в Астане победила Данию со счетом 3:2. Голы в составе сборной Казахстана забили Бактиер Зайнутдинов, Асхат Тагыберген и Абат Аймбетов. Эта победа стала для Казахстана первой в нынешнем отборочном цикле. В первом матче отбора Евро-2024 Казахстан потерпел поражение от сборной Словении (1:2).