Появились новые подробности о пожаре на рынке "Акшын" в Семее

В июле прошлого года ныне сгоревший торговый дом "Акшын" проверяли на работоспособность системы пожаротушения. Тогда специалисты ДЧС области Абай выявили 20 нарушений, половина из которых – грубые, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Могло ли это стать причиной пожара, сейчас выясняют следователи.

С 2016 года представителей органов государственной противопожарной службы исключили из состава комиссии по приемке объектов. А для снижения барьеров в работе малого и среднего бизнеса с 2020 года объявили мораторий на проверки.

Эти меры подействовали на предпринимателей как успокоительное, отношение к безопасности зданий снижалось пропорционально материальным выгодам от этого. В результате многие объекты массового скопления людей были безопасны только на бумаге, считают в ДЧС области Абай.

Пожар в торговом центре "Акшын", уничтоживший почти 7 тысяч квадратных метров разного бизнеса, стал крупнейшим пожаром в закрытом помещении не только в области, но и стране. Таких масштабов в Казахстане не было давно. Этот случай намекнул общественности о том, насколько важно следить за безопасностью таких сооружений с разных точек - и с высоты предпринимательской бдительности, и со стороны государственных органов.

По информации ДЧС области Абай говорить о причинах пожара ещё рано, межведомственная следственная оперативная группа ведёт тщательное расследование.

Во время последней встречи погорельцев с акимом области Абай и представителями государственных ведомств стало известно, что в конце июля 2023 года в "Акшыне" проходила проверка систем пожаротушения, в ходе которой были выявлены 20 нарушений. Среди них 4 незначительных, 4 значительных, и 10 грубых. ЧС-ники называют последние нарушениями капитального характера, которые могут повлечь серьёзные последствия.

По результатам летней проверки владельцу здания выписали предписание об устранении сбоев. К концу "исправительного" периода администрация "Акшына" отрапортовала, что все нарушения устранены. В этом случае мораторий обязывал верить бизнесменам на слово, так как проводить вторичные проверки было нарушением предпринимательского кодекса.

"По истечении срока владелец здания должен написать нам, устранены ли нарушения, и в каком объёме. Если он выполняет все наши требования и прикладывает соответствующие документы, то мы не можем зайти туда на повторную проверку. К сожалению, качество и достоверность этих данных перепроверить мы не можем. Результат основывается на их добропорядочности и сознании. Из моего опыта достаточно большое количество предпринимателей обращают эти послабления в свою пользу, ставят пожарную безопасность на последнее место. А на первом месте для них - это извлечение доходов. Все же уверены, что у них всё нормально и ничего не должно гореть", - поделился своими наблюдениями руководитель ДЧС по области Абай Манарбек Шапагатов.

Сейчас в торговом доме Акшын работает межведомственная следственная оперативная группа. Уголовное дело возбуждено по статье 292 ч.2 Уголовного кодекса РК – "Нарушение правил пожарной безопасности".

Сотрудники исследовательской лаборатории пытаются выяснить возможные причины пожара. Специалисты проверяют каждый метр сгоревшего здания, делают срезы, проверяют электропроводку, берут пробы.

"Объект очень большой. И в целях ускорения расследования резонансного дела мы пригласили сотрудников лаборатории из двух областей – Восточно-Казахстанской и Павлодарской. В следственной оперативной группе работают девять дознавателей. Примерные места очагов пожара уже определены. В целом здание представляет собой сложную конструкцию с непростой планировкой, что и осложнило тушение пожара. Плюс закрытые бутики, легко-воспламеняемый товар, пустоты между этажами, по которым быстро распространялся огонь. В момент приезда наши сотрудники зафиксировали температуру 360 градусов", - вспомнил ту роковую ночь Шапагатов.

Владелец торгового дома Марат Курманбаев попытался исключить разговоры о возможных нарушениях в системе пожаротушения и заявил, что безопасность для него – это главное условие работы. А все изъяны по результатам летней проверки были устранены до конца декабря.

"Мы себе не враги, для нас главное – это безопасность", - ответил на вопросы об исправности системы владелец рынка Марат Курманбаев.

Арендаторы, чей товар и бутики смёл пожар, рассказали во время встречи с акимом области другие подробности.

"Говорят, в камере хранения были бетонные стены. Их не было вообще, только перегородки. Ячейки, куда мы складывали товар, плотно не закрывались, были щели. Там не было даже пожарной сигнализации, датчиков, откуда вода пошла. Защиты от пожара никакой не было", - высказались предприниматели-погорельцы во время встречи с акимом.

Несмотря на то, что следствие продолжается, предпринимателям позволяют осмотреть свои торговые места. Это происходит под наблюдением спасателей и полицейских, поскольку риск обрушения конструкций до сих пор высок. И только после работы оперативно-следственной группы будет возможным разобрать опасные аварийные конструкции и войти в задние безопасно.

Параллельно в ДЧС работают над предложениями усилить контроль за установленными требованиями пожарной безопасности.

"Будем вносить предложения в законодательство по усилению контроля за объектами массового пребывания людей. Эта работа МЧС проводится давно. Насколько я знаю, в ближайшее время будут обсуждаться такие изменения. Сотрудники государственной противопожарной службы должны участвовать в приёмках крупных объектов, тогда мы сможем предъявлять свои требования с момента начала эксплуатации здания. Объекты на приёмку должны выходить без нарушений", - заключил Манарбек Шапагатов.

Напомним, 6 февраля в Семее сгорел торговый дом "Акшын" - один из крупнейших и старейших в городе вещевых рынков. Сообщение о пожаре поступило в 02:29.

Огонь уничтожил 87% здания, а это почти 7 тысяч квадратных метров всей площади. В том числе бутики одежды и обуви, фудкорты, камера хранения, продуктовые ряды, золотые лавочки и "золотая комната", содержимое которых сейчас ищут предприниматели.

На сегодня в полицию поступило 296 заявлений от предпринимателей. Общая сумма ущерба - больше 8 млрд. тенге. Ни здание, ни товар не были застрахованы.

В данное время пострадавшие предприниматели просят областную администрацию выделить на каждого члена их семей материальную помощь, учитывая особые обстоятельства, и обеспечить льготное кредитование с низкой процентной ставкой.

Между тем 85 заёмщиков получили отсрочку на основной долг и на вознаграждение сроком до 6 месяцев. Такое же послабление для них обеспечили высшие и средние учебные заведения, позволив отодвинуть оплату за обучение их детей на полгода. Коммунальные предприятия города также вошли в тяжёлое положение земляков и заявили об отсрочке платежей.

Фото: Альбина Халел.