Повысить требования для аккредитации спортивных федераций поручила Дуйсенова

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова дала поручение провести анализ реализации государственного спортивного заказа и выработать предложения по его дальнейшему совершенствованию с учетом всех выявленных недостатков и мнения общественности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерство туризма и спорта РК.

Тамара Дуйсенова заявила, что требуется пересмотреть модель финансирования отрасли.

Она отметила, что на сегодняшний день наши спортивные организации по подготовке резерва для национальных сборных команд переориентированы на развитие неолимпийских видов спорта.