Повысить требования для аккредитации спортивных федераций поручила Дуйсенова
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова дала поручение провести анализ реализации государственного спортивного заказа и выработать предложения по его дальнейшему совершенствованию с учетом всех выявленных недостатков и мнения общественности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерство туризма и спорта РК.
Тамара Дуйсенова заявила, что требуется пересмотреть модель финансирования отрасли.
Она отметила, что на сегодняшний день наши спортивные организации по подготовке резерва для национальных сборных команд переориентированы на развитие неолимпийских видов спорта.
"Необходимо оптимизировать перечень приоритетных олимпийских видов спорта, сфокусировав внимание на развитии "опорных" и наиболее медалоемких видов спорта. Также необходимо установить более высокие требования для аккредитации спортивных федераций, повысить ответственность за их деятельность и оптимизировать их количество", - заявила вице-премьер.