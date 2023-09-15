Повысить качество экспертно-аналитической деятельности намерены в Казахстане

Госсоветник Ерлан Карин провёл совещание с руководителями государственных аналитических структур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Государственный советник Ерлан Карин провёл совещание с руководителями государственных аналитических структур.

На совещании главы исследовательских институтов представили рекомендации по поводу повышения качества экспертно-аналитической деятельности, налаживания эффективного взаимодействия мозговых центров между собой и государственными органами.

В свою очередь Ерлан Карин обозначил основные подходы по координации и совершенствованию деятельности аналитических структур, разработки аналитических документов, повышению качества подготовки кадров в этом направлении.

По итогам обсуждения была достигнута договоренность, что такого рода встречи будут проходить на системной основе.

Отмечается, что на встрече присутствовали руководителями Казахстанского института стратегических исследований, Института внешнеполитических исследований, Казахстанского института общественного развития, Центра военно-стратегических исследований, Института экономических исследований, Института парламентаризма и других аналитических структур.