Повышение НДС в Казахстане напрямую затронет лишь 5,5% налогоплательщиков - Куантыров

Министерство нацэкономики РК презентовало основные подходы проекта нового Налогового кодекса рабочей группе Совета иностранных инвесторов при Президенте Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МНЭ РК.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров, вице-министр нацэкономики Азамат Амрин и члены рабочей группы по реализации инвестиционной политики СИИ при Президенте РК обсудили на встрече вопросы повышения НДС с 12% до 16%, дифференциации ставки корпоративного подоходного налога (КПН) для высокодоходных отраслей экономики.

Что касается повышения ставки индивидуального подоходного налога (ИПН) для доходов по заработной плате, то предлагается двух шкала ставок. Для заработных плат до 40 миллионов тенге в год сохранить ставку 10%. А если доход превышает эту сумму, планируется облагать разницу по ставке 15%.

Также участники рассмотрели "налог на роскошь". Предлагается введение акцизов на дорогостоящие алкогольную и табачную продукцию в размере 10% от стоимости. Обсуждены подходы по налогообложению имущества, в том числе яхт, самолётов и др.

Глава МНЭ отметил, что разработка нового Налогового кодекса проводится совместно с экспертами и бизнесом-сообществом, а также проходят регулярные встречи с депутатами Мажилиса Парламента.