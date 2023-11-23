Повышается ответственность Казахстана за сохранение мира и благополучия в регионе - эксперт

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Эксперт Айдар Курмашев дал свою оценку членству Казахстана в ОДКБ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

“Казахстан традиционно поддерживает коллективные форматы по обеспечению региональной безопасности. Этим обусловлено участие нашей страны в ряде международных и региональных организаций по различным вопросам”, - сказал руководитель отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК Айдар Курмашев.

Эксперт отметил, что 2024 год будет очень насыщенным для Казахстана, именно в плане дипломатической работы.

"Уже начался период председательства в Шанхайской организации сотрудничества, и Организации тюркских государств, и теперь планируется, в ОДКБ с 1 января 2024 года. Это естественным образом повышает ответственность Казахстана за сохранение мира и благополучия в регионе”, - сказал Курмашев.

Он добавил, что нашу политику всегда отличала предсказуемость, взвешенность и миролюбивый характер. Это и является основой международного доверия и поддержки наших инициатив.

Представитель КИСИ придерживается взгляда, что деятельность международных организаций должна быть нацелена на выработку взаимоприемлемых подходов к решению общих задач, а также нахождению наиболее перспективных направлений взаимодействия.

“С учётом того, что Казахстан не имеет каких-либо противоречий с другими государствами, особый акцент внешней политики в обеспечении международной безопасности мы делаем на противодействие так называемым негосударственным акторам, в том числе борьбе с терроризмом, экстремизмом, преступным группировкам. Поэтому в рамках своего председательства в ОДКБ Казахстан, вероятнее всего, будет продвигать усиление сотрудничества по данному направлению”, - подчеркнул он.

Айдар Курмашев обратил внимание на то, что Казахстан особое значение придаёт мерам по противодействию преступлениям в информационной сфере.