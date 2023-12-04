Потребуются ли изменения в законы для страхования работников СМИ

Депутат мажилиса Сергей Пономарёв предложил включить в законопроект "О масс-медиа" норму о страховании работников средств массовой информации от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей. Эту идею прокомментировала председатель правления КСЖ "Евразия" Оксана Радченко, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, в 2005 году в Казахстане принят закон об обязательном страховании работника от несчастного случая при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (ОСНС).

"Закон устанавливает требование к работодателям. В случае гибели работника или получения им степени утраты профессиональной трудоспособности в результате исполнения служебных обязанностей страховая компания будет осуществлять страховые выплаты в пользу пострадавшего или членов его семьи. Размер и продолжительность выплат зависят от размера заработной платы пострадавшего и наличия на его попечении иждивенцев (как правило, несовершеннолетних детей или родителей с инвалидностью). Под действие закона об ОСНС попадают в том числе и предприятия, действующие в сфере медиа. Таким образом дополнительных законодательных изменений для обеспечения страховой защитой работников СМИ во время исполнения ими служебных обязанностей не требуется. Действующим законодательством данные вопросы уже урегулированы", - сообщила Радченко.

Она отметила, что страхованию в рамках закона об ОСНС подлежит только журналист, осуществляющий деятельность по трудовому договору.

Класс профессионального риска определяется в зависимости от вида экономической деятельности работодателя. СМИ как организация может быть отнесена к классам профессионального риска от 1 до 4 (из 22 двух установленных законом).

"Учитывая, что многие журналисты не являются штатными сотрудниками СМИ (не имеют трудового договора), работают как фрилансеры по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), данная категория лиц имеет возможность заключить договор добровольного страхования от несчастного случая в любой страховой компании Казахстана по своему выбору", - уточнила эксперт.

Выполнение служебных обязанностей в зоне боевых действий или во время ЧП

Несчастный случай, произошедший с журналистом во время командировки при исполнении им трудовых обязанностей, может рассматриваться как страховой случай.

"Если страховой случай произошёл в зоне боевых действий, страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты. Данное основание установлено законодательно и не имеет каких-либо исключений в зависимости от вида деятельности страхователя", - заявил председатель правления КСЖ "Евразия".

Страхование сотрудников государственных СМИ

В законодательстве об ОСНС есть нормы, исключающие обязательное страхование работников некоторых государственных предприятий, в случае организационно-правовой формы: Государственное учреждение (ГУ), Коммунальное государственное учреждение (КГУ), а также Республиканское государственное учреждение (РГУ).

Однако такие государственные СМИ как телеканалы Qazaqatan и "Хабар", а также газеты "Казахстанская правда" и "Егемен Қазақстан" имеют организационно-правовую форму акционерного общества (АО). Таким образом, государственные СМИ действующие, как АО также обязаны страховать своих работников в рамках ОСНС.

Журналисты, осуществляющие деятельность по договору ГПХ, не подлежат страхованию в рамках ОСНС, независимо от организационно-правовой формы работодателя.

Наступление несчастного случая при исполнении служебных обязанностей при отсутствии договора ОСНС

"Отсутствие заключённого договора ОСНС не освобождает работодателя от ответственности за возмещение вреда, причинённого жизни и здоровью работника, при исполнении им трудовых служебных обязанностей. Возмещение вреда осуществляется в порядке, установленном законом, а в случае возникновения спора или отказа от возмещения – через суд", - заявили в страховой компании.

В случае гибели работника СМИ или получения им степени утраты профессиональной трудоспособности в результате исполнения служебных обязанностей при отсутствии заключённого договора ОСНС работодателем, пострадавший работник или лица находившиеся на его попечении, имеют право обратиться в суд с требованием назначения им компенсации идентичной страховому покрытию, которую впоследствии будет осуществлять работодатель.

Напомним, 30 ноября на брифинге в СЦК министр культуры и информации РК Аида Балаева прокомментировала предложение депутата о страховании работников СМИ. По словам Балаевой предложение правильное, учитывая необходимость освещения ЧС. Однако внесение подобной нормы в закон требует всестороннего обсуждения и проведения экспертизы.