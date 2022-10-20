Потребление алкоголя в Казахстане выросло на 77 процентов за год

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Алкогольная промышленность Казахстана бьёт рекорды по объемам производства

По данным Агентства по статистике Казахстана, за сентябрь в республике было разлито один миллион 966,9 тысяч литров коньяка – это рекорд для нашей страны, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Data Hab.

Статистики привели цифры для сравнения: в 2021г. объем производства по итогам месяца ни разу не дошёл даже до одного миллиона литров, а средний показатель в период 2019-2021гг. составляет менее 855 тысяч литров.

Всего за девять месяцев 2022 года в Казахстане разлито:

10 миллионов 316,9 тысяч литров коньяка. Это на 67,3 процента больше, чем за аналогичный период 2021г. и уже больше, чем за весь прошлый год;

42,5 миллиона литров водки – на 98,3 процента больше, чем в январе-сентябре 2021-го;

Почти 21,1 миллиона литров вина – рост на 42,2 процента;

Более 1,8 миллиона литров ликеров. А это на 9,7 процента больше, чем годом ранее.

Только производство пива, как мы уже сообщали, сократилось на 4,4 процента (до 540,9 миллиона литров).

Эксперты задались вопросом: казахстанцы стали больше употреблять или производители стали больше импортировать?

Вот некоторые данные по итогам семи месяцев 2022 года:

Экспорт водки вырос на 47 процента, превысив миллион литров. Но и импорт вырос на 45 процентов, до 5,7 миллиона литров.

Потребление на внутреннем рынке выросло за год на 77 процентов: с 22,8 миллиона до 40,5 миллиона литров

Казахстан сократил импорт коньяка (на 9,5 процента до четырёх миллионов литров), но и продавать стал меньше (на 12,1 процента - до 2,7 процента). Реализация на внутреннем рынке выросла на 41 процента, превысив восемь миллионов литров

Вина на экспорт почти не идут (всего 210 тысяч литров за семь месяцев), но их импорт снизился на 12,7 процента (до 6,4 миллиона). Собственное потребление выросло на 20,6 процента, превысив 19,4 миллиона литров за семь месяцев.

Эксперты предположили, что либо сейчас где-то склады забиты алкоголем, либо казахстанцы реально на него подсели.