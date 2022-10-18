Любителям пива придётся раскошелиться: в Казахстане наблюдается рекордный рост цен на пенные напитки

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Производство пива тем временем сократилось на пять процентов с начала года.

Производства пива за январь–август текущего года составило 481,4 миллиона литров, что на 5,2 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Хотя раньше наблюдался рост выпуска в течение шести лет подряд.

Отечественные пивовары обеспечили спрос на пиво (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) за январь–июль 2022 года на 91 процент, как и годом ранее. Но объём выпуска в соответствующем периоде сократился на шесть процентов, до 409 миллионов литров, а импорт, наоборот, показал рост на 3,4 процента, однако лишь до 40,5 миллиона литров.

Экспорт пива из РК сократился на 12,7 процента и составил 8,7 миллиона литров за январь–июль 2022 года. Объём реализации на внутреннем рынке сократился на 5,1 процента, до 440,8 миллиона литров.

По итогам сентября 2022 года пиво подорожало на 1,5 процента за месяц, что является одним из самых высоких месячных показателей роста цен. В целом текущий год отличился подобными негативными скачками: так, в марте зафиксировано рекордное месячное удорожание пива — на 4,6 процента, также резкий рост цен отмечался в мае (на 3,3 процента), апреле (на 2,6 процента) и июне (на 2,3 процента).

Среднемесячное удорожание в секторе в 2022 году составило 2,2 процента, что значительно больше, чем в 2021 году (в среднем 0,6 процента за месяц), и чем в предыдущие годы. Для сравнения: с 2011-го по 2021 год среднемесячный рост цен на пиво составлял лишь 0,5 процента.

С начала года пиво подорожало на рекордные 21,2 процента, а за год, то есть по сравнению с сентябрём 2021-го — на 22,4 процента.

В региональном разрезе с начала года цены на пиво выросли заметнее всего в Восточно-Казахстанской области (на 30 процентов), Астане (на 29,2 процента) и Туркестанской области (на 28,9 процента). По сравнению с сентябрём прошлого года самый заметный рост цен также пришёлся на Астану (плюс 32,5 процента), Восточно-Казахстанскую (плюс 31,7 процента) и Туркестанскую (плюс 29,1 процента) области.