Потоп в селе: обвинения в бездействии опровергли в ДЧС Абайской области
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Ситуацию с подтоплениями домов в селе Караколь Озёрского сельского округа Семея прокомментировали в ДЧС региона, передаёт BaigeNews.kz.
Спасатели заявили, что из-за повышения температурного фона, а также интенсивного таяния снега произошло поступление талой воды из степи, проходящей по середине населённого пункта.
"Силами МИО в количестве 10 человек и четырёх единицы техники проводятся работы по отводу талой воды. Для проведения превентивных противопаводковых мероприятий в село прибыли силы и средства ДЧС области Абай в количестве 13 человек личного состава, четырёх единиц техники и четырёх мотопомп", - сообщили в ведомстве.
По данным ДЧС, в селе подтоплено четыре двора. Сотрудники департамента проводят обход домов.
Дополнительно в Караколь направлены силы средства В/Ч 68303 в количестве 20 человек личного состава и одной единицы техники.
"Одновременно происходил перелив талой воды через дорожное полотно трассы Семей-Караул. На данный момент перелив устранён. Организовано круглосуточное дежурство ТОО "Семей Жолдары" - четыре человека и две единицы техники", - уточнили в ДЧС.
Ранее корреспондент BaigeNews.kz сообщил о том, что растаявший снег превратился в огромный водоём, перелился через трассу и настиг село Караколь. Вода топит улицы, частные территории и скотные дворы, животные стоят в залитых постройках.
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