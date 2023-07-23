Потолок рухнул в квартире 200-летней двухэтажки в Уральске

Фото: скриншот с видео

В Уральске потолок рухнул в одной из квартир двухэтажного ветхого дома, который был построен больше 200 лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сейчас в крыше образовалась дыра. В момент обрушения жильцов дома не было.

"Когда пришли с работы домой, ужаснулись. На кухне полная разруха. Штукатурка лежит на полу, на мебели, на газовой плите. Хорошо, что дома не оказалось нашего сына. Ему шесть лет. Ребёнок бы испугался", — говорит житель Уральска Бауржан Кусаналиев.

Сейчас в доме проживают 11 семей. Они неоднократно обращались в городской акимат. Однако, по словам местных властей, этот дом не относится к категории аварийного жилья. Чтобы получить этот статус, жильцам нужно за счёт собственных средств провести техническую экспертизу дома.

"После этого мы со стороны государства можем помочь уже организовать программу реновации. И вместе с жителями и вместе с застройщиками объявить меморандум. После этого, если застройщик заинтересован в этом участке, то он будет переселять этих жильцов в другие квартиры арендуемые, которые будет оплачивать сам застройщик", — сказал заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Уральска Багдат Рафаил.

Всего в Уральске 55 многоквартирных домов признали аварийными. С начала реализации программы реновации местные власти снесли 29 строений. На их месте построили и ввели в эксплуатацию 13 домов.