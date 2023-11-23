Потерявшуюся иностранку нашли ночью в горах в Алматы

В горах Заилийского Алатау спасатели МЧС разыскали туристку из Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz.

Женщина повредила ногу при спуске в ущелье Бутаковка.

"В четыре часа утра группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда обнаружила пострадавшую, было подозрение на обморожение ног. Спасатели РОСО оказали всю необходимую помощь и спустили пострадавшую по ущелью вниз", - сообщили в МЧС РК.

Спасатели призвали туристов не ходить в горы в одиночку и обязательно предупреждать родных и близких о времени возвращения в город.