  • 23 Ноября, 17:54
  • BAIGENEWS

Потерявшуюся иностранку нашли ночью в горах в Алматы

Сегодня, 17:01
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:01
Сегодня, 17:01
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Фото: pxhere.com

В горах Заилийского Алатау спасатели МЧС разыскали туристку из Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz.

Женщина повредила ногу при спуске в ущелье Бутаковка.

"В четыре часа утра группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда обнаружила пострадавшую, было подозрение на обморожение ног. Спасатели РОСО оказали всю необходимую помощь и спустили пострадавшую по ущелью вниз", - сообщили в МЧС РК. 

Спасатели призвали туристов не ходить в горы в одиночку и обязательно предупреждать родных и близких о времени возвращения в город.

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