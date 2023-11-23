Потерявшуюся иностранку нашли ночью в горах в Алматы
Сегодня, 17:01
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Сегодня, 17:01Сегодня, 17:01
132Фото: pxhere.com
В горах Заилийского Алатау спасатели МЧС разыскали туристку из Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz.
Женщина повредила ногу при спуске в ущелье Бутаковка.
"В четыре часа утра группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда обнаружила пострадавшую, было подозрение на обморожение ног. Спасатели РОСО оказали всю необходимую помощь и спустили пострадавшую по ущелью вниз", - сообщили в МЧС РК.
Спасатели призвали туристов не ходить в горы в одиночку и обязательно предупреждать родных и близких о времени возвращения в город.
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