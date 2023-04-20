Потерявшие жилье в результате взрыва дома в Жанаозене, обеспечены квартирами - "КазМунайГаз"

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В ходе рабочей поездки в Жанаозен председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев посетил семьи погибших в результате взрыва в жилом многоквартирном доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Руководитель "КазМунайГаз" выразил соболезнования близким погибших.

"Это большая трагедия. Мы разделяем горечь вашей утраты и желаем вам сил и крепости духа. Мы также не могли остаться в стороне и по прямому поручению Президента приобрели квартиры для всех семей, оставшихся без жилья. Это меньшее, что мы могли сделать для вас в этот трудный час", — сказал глава КМГ в ходе беседы с родственниками погибших.

В настоящее время для 9 семей, лишившихся жилья в результате ЧП, в зависимости от численности проживающих КМГ приобрел две двухкомнатные, пять трехкомнатных и две пятикомнатные квартиры, - сообщил в пресс-службе КМГ.