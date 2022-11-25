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Лента новостей

24.kz Сегодня, 06:27
185
Сегодня, 06:27
185
Фото: 24.kz

Посвящённый пожарным мурал появился в Алматы

В Алматы появился мурал с изображением пожарного, выносящего из огня маленькую девочку. Его нарисовали на стене 9-этажного жилого дома в микрорайоне "Айнабулак", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".  

Картина посвящена всем, кто пожертвовал своей жизнью ради спасения людей. На открытии артобъекта внимание горожан привлекла необычная акция.

Пожарный в полной боевой экипировке держал в руках плакат, на котором написано: "Если Вы признаёте его героем сегодняшнего дня – обнимите!".  Многие прохожие, в том числе дети, последовали призыву.

В настоящее время в Департаменте по ЧС Алматы есть более 230 вакантных должностей пожарных-спасателей и водителей. Поэтому вопрос вовлечения молодежи в ряды сотрудников в органы гражданской защиты актуален.

"Одна из основных целей размещения этого мурала  - побудить людей соблюдать правила пожарной безопасности. Всё, как всегда, просто, выключайте газовые плиты, когда в них нет необходимости. Выходя из дома, отключайте электроприборы. Помните, что в противном случае, пожарные будут рисковать своими жизнями, чтобы спасти вас", - сказал капитан гражданской защиты УЧС Жетысуйского района г. Алматы Аскар  Ауганбай.

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#Алматы #мурал #Пожарные
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:27
185
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