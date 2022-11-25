Посвящённый пожарным мурал появился в Алматы

Фото: 24.kz

В Алматы появился мурал с изображением пожарного, выносящего из огня маленькую девочку. Его нарисовали на стене 9-этажного жилого дома в микрорайоне "Айнабулак", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Картина посвящена всем, кто пожертвовал своей жизнью ради спасения людей. На открытии артобъекта внимание горожан привлекла необычная акция.

Пожарный в полной боевой экипировке держал в руках плакат, на котором написано: "Если Вы признаёте его героем сегодняшнего дня – обнимите!". Многие прохожие, в том числе дети, последовали призыву.

В настоящее время в Департаменте по ЧС Алматы есть более 230 вакантных должностей пожарных-спасателей и водителей. Поэтому вопрос вовлечения молодежи в ряды сотрудников в органы гражданской защиты актуален.