Посвященный Аскару Забикулину мурал открыли в Акмолинской области
Сегодня, 21:43
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Сегодня, 21:43Сегодня, 21:43
126Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
В Степногорске в преддверии Дня спасателя появился новый мурал, посвященный Аскару Забикулину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
Арт-объект с изображением столичного пожарного, погибшего в ноябре 2022 года при спасении людей, создали на фасаде пожарной части №3.
Портрет героя создал художник Аблайхан Сулейменов. Около 10 дней он работал на многометровой высоте.
"Подвиг Аскара знает весь Казахстан. Данный мурал – это одно из наследий, которое осталось нам, а также его дочерям. Большое спасибо за то, что не забыли его подвиг. Выражаю благодарность акимату города за поддержку", – отметил брат Аскара Забикулина Эльдар.
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