Посвященный Аскару Забикулину мурал открыли в Акмолинской области

В Степногорске в преддверии Дня спасателя появился новый мурал, посвященный Аскару Забикулину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Арт-объект с изображением столичного пожарного, погибшего в ноябре 2022 года при спасении людей, создали на фасаде пожарной части №3.

Портрет героя создал художник Аблайхан Сулейменов. Около 10 дней он работал на многометровой высоте.