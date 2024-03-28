Построят россияне: Сроки возведения новой дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 перенесли

Второй отопительный сезон в Петропавловске после небезызвестного падения дымохода на теплоэнергоцентрали прошёл на двух оставшихся трубах. Построенную на месте разрушенной планировали ввести в эксплуатацию уже в июле этого года. Но сроки стройки переносятся, и уже не первый раз, сообщает коррепондент BaigeNews.kz.

О новых сроках строительства дымохода журналисты узнали во время визита премьер-министра страны Олжаса Бектенова на главную теплоцентраль города.

"На сегодня по новой дымовой трубе произведён на строительной площадке вынос всех инженерных коммуникаций, устройство фундамента осуществлено. Планируем приступить к возведению ствола с 15 мая. Соответственно, в планах что на следующий отопительный сезон она уже точно будет находиться в работе. У нас сейчас находится подрядчик из Российской Федерации. Ведём переговоры, так как казахстанский подрядчик, как вы знаете, нас подвёл. Мы зайдём в отопительный сезон 2024-2025 на существующих дымовых трубах. На дымовой трубе номер один летом проведём дополнительное обследование. И если какие-то нюансы будут, проведем необходимый ремонт", - сообщил главе кабмина генеральный директор АО "Севказэнерго" Анатолий Казановский.

Напомним, в марте 2022 года на ПТЭЦ-2 частично разрушился дымоход. В результате под обломками оказалась сотрудница станции. Позже её тело нашли среди руин.

Более чем через год на предприятии приступили к возведению 180-метровой новой дымовой трубы на месте обрушенной. Стройка началась в июне 2023 года. Но уже в августе, когда конструкция поднялась до 39 метров, монтажные работы приостановили. Причиной стало отклонение оси дымохода от проектного положения. Да и визуально было заметно, что труба "росла" в бок. Петропавловскую пизанскую башню было решено разобрать, и сроки ввода в эксплуатацию снова отложились.

Высота дымохода по проекту остаётся - 180 сантиметров. На возведение трубы запланировано направить 17,6 миллиарда тенге. В том числе 8,9 миллиарда - ремонтный фонд и 8,7 миллиарда - инвестиционная программа, уточнил генеральный директор АО "Севказэнерго".

Спикер остановился на экономических трудностях предприятия. В том числе износ сетей и не полная штатная численность в "Северо-Казахстанской распределительной электросетевой компании". Здесь около 30 процентов от штата открытых вакансий. Причина – низкие заработные платы.

"При штатной численности в 1 167 единиц, фактически - 896. Более 260 вакансий. Так как зарплата в тарифе 182 тысяч тенге. Фактическая – 198 тысяч. А средняя за 2023 год по региону 261 тысяча тенге. Мы вышли в уполномоченный орган с заявкой, с вопросом как раз о заработной плате. Для достижения показателей износа на 15 процентов к 2029 году АО "СК РЭК" необходимо 76,9 миллиарда тенге. При 7,6 - в 2024 году, в 2029 надо 17,8 миллиарда. При существующей инвестпрограмме (2,8 миллиарда) мы понимаем, что тариф у нас будет неподъёмный. В этой части мы с местным исполнительным органом отрабатывали. И благодаря поддержке правительства разработаны проекты", - отметил спикер.

Износ сетей "СК РЭК" превышает 96 процентов. В купе с неблагоприятными погодными условиями это может создать невыносимые условия для жизни населения. Как уже, к примеру, было 18 ноября, когда из-за метели 184 населённых пунктов области оказались обесточены. В том числе целый район Магжана Жумабаева. Тогда местным властям пришлось обратиться за помощью к соседствующему российскому энергетическому предприятию.

Износ оборудования на Петропавловской ТЭЦ-2 составляет 53 процента. По городским тепловым сетям износ превышает 77 процентов. И для снижения этого показателя до 2029 года предприятию необходимо 47,2 миллиарда тенге. Аналогичная проблема здесь и с заработной платой: 197 тысяч в тарифе, 204 – выплачивается. А средняя зарплата за четвёертый квартал 2023 года по Петропавловску составляет 306 тысяч тенге.