Пострадавшим от засухи фермерам могут продлить срок уплаты кредитов

Фото: pixabay

Холдинг "Байтерек", АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "КазАгроФинанс" рассмотрят возможность предоставления отсрочки по уплате кредитов фермерам, пострадавшим от засухи, передаёт Baigenews.kz.

Впервые с этого года будут выделены дополнительные объемы дизельного топлива по льготной цене для проведения кормозаготовительных работ.

Одним из инструментов нивелирования рисков в сельском хозяйстве, в том числе последствий засухи, является страхование посевов и сельхозживотных. Для этого в растениеводстве и животноводстве действуют 16 страховых продуктов, по которым субсидируется часть страховой премии.

Страховая премия составила 1,6 миллиарда тенге, из которых было субсидировано 1,3 миллиарда тенге. Из выделенных республиканским бюджетом средств на субсидирование страховых премий в размере 5,9 миллиарда тенге освоено всего 2,4 миллиарда тенге.