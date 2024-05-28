Пострадавшие от паводка кульсаринцы приступили к строительству домов

Жители Кульсары, пострадавшие от паводка, получают денежные компенсации по результатам оценки, сообщает Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Айтбай Шайпахов, 74-летний ветеран-железнодорожник, житель 4-го микрорайона г. Кульсары, рассказывает, что его дом, построенный в 2018 году, был затоплен водой. Теперь он собирается отремонтировать жилье внутри и снаружи за счет выделенных средств. Пока постелил линолеум, заменил дверь. Айтбай ага надеется, что в будущем такая ситуация с паводком не повторится.

Жилье Насипбая Сагинбаева, проживающего по улице Бекбике 4-го микрорайона, обрушилось из-за паводка 5 апреля. Вот уже почти два месяца Насипбай ага проживает в деревянной времянке во дворе своего дома. В настоящее время технические инспекторы и оценщики, осматривающие дом, изучили ситуацию и подвели итоги оценки.

“Мы живем в старом доме с 1989 года. За последние 5-6 лет я накопил сбережения и начал строить новый дом. На полученную денежную компенсацию я уже перекрыл кровлю. Остальное потрачу на строительство нового жилья”, - рассказал отец пятерых детей.

На сегодняшний день оценочные работы все еще продолжаются. Планируется, что они завершатся до 10 июня.