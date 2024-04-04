Пострадавшие от паводка актюбинцы получат единовременную выплату

Единоразовую выплату могут получить жители Актюбинской области, пострадавшие от паводка и попавшие в трудную жизненную ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщила руководитель областного Управления координации занятости и соцпрограмм Гульназ Сисенова, для получения денег гражданам необходимо обратиться в отделы занятости по месту проживания: либо в городской, либо районный.

Для горожан и жителей Айтекебиского района размер выплаты составит 300 тысяч тенге. Для жителей других районов – 100 МРП (369 200 тенге).

На основании заключения штабной комиссии нужно получить справку в департаменте по ЧС, подтверждающую, что человек пострадал от паводка, и предоставить её в отдел занятости. Сотрудники отделов проверят всю информацию в течение 8 рабочих дней. В случае подтверждения заявитель получит средства в течение трёх рабочих дней