Постоянный мониторинг Актюбинского водохранилища поручил вести первый вице-премьер

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область ознакомился со сложившейся в регионе паводковой ситуацией и координацией работ, проводимых центральными и местными государственными органами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"В ходе рабочей поездки первый вице-премьер осмотрел текущее состояние Актюбинского водохранилища, которое накануне было переполнено из-за большого притока талой воды. В результате принятого решения о сбросе подтопило дачные коллективы г. Актобе, расположенные вдоль рек Илек и Каргалы. В настоящее время водохранилище заполнено на 100%, продолжается паводковый сброс с расходом 1000 м3/сек. Роман Скляр поручил вести постоянный мониторинг состояния водохранилища, а все работы по сбросу – согласовывать с местными исполнительными органами", - говорится в сообщении.

В ходе рабочей поездки с представителями МЧС был совершен облет Саздинского водохранилища, садоводческих коллективов и жилых массивов вдоль рек Каргалы и Илек. Осмотрены защитные дамбы в Алгинском районе.

"По состоянию на сегодняшний день ЧС природного характера местного масштаба объявлена в трех районах области (Кобдинский, Мугалжарский, Темирский) и г. Актобе. В 6 районах произошли аварийные отключения электроэнергии, подтоплено порядка 200 домов, эвакуировано 2870 человек. Для ускорения ликвидации последствий паводков в Актюбинскую область направлены группировки сил и средств ДЧС Мангистауской области, воинских частей 52859, 20982 с общим количеством порядка 220 человек личного состава и более 25 единиц техники. Всего в противопаводковых мероприятиях в регионе участвуют порядка 1735 человек, задействовано 350 единиц техники и 62 мотопомпы", - сообщили в правительстве.

Пострадавшим в период паводков со стороны правительства и акиматов будет оказана необходимая помощь.