Посторонний мужчина домогался девочки в области Жетысу
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Взрослый мужчина домогался несовершеннолетней в области Жетысу. Однако в полиции на жалобы ребёнка не реагировали, пока в дело не вмешался представитель омбудсмена, передаёт BaigeNews.kz.
В Национальный центр по правам человека РК обратился житель столицы с просьбой о защите 13-летней племянницы, проживающей в области Жетысу.
Представитель Уполномоченного по правам человека организовал выезд с участием работников Управления образования и независимого педагога-психолога. В ходе визита члены комиссии отметили, что условия проживания подростка не соответствуют предъявляемым требованиям.
В беседе с психологом девочка подтвердила факт домогательства со стороны постороннего мужчины.
Подросток сообщила о том, что мужчина пытался поцеловать её в губы, говорил непристойные слова, однако её родственники не приняли никаких мер. Единственный, кто откликнулся на сигнал – родной дядя, который начал писать во все инстанции с просьбой защитить его племянницу.
"В полиции не восприняли заявление всерьёз, заявив, что девочка "выдумывает". Представителем омбудсмена направлены запросы и рекомендации в адрес департамента полиции области Жетысу и областной прокуратуры. В настоящее время отделом полиции Сарканского района начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по части 1 статьи 124 УК РК – "Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней", - сообщили в офисе уполномоченного по правам человека в РК.
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