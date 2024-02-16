Посторонний мужчина домогался девочки в области Жетысу

Взрослый мужчина домогался несовершеннолетней в области Жетысу. Однако в полиции на жалобы ребёнка не реагировали, пока в дело не вмешался представитель омбудсмена, передаёт BaigeNews.kz.

В Национальный центр по правам человека РК обратился житель столицы с просьбой о защите 13-летней племянницы, проживающей в области Жетысу.

Представитель Уполномоченного по правам человека организовал выезд с участием работников Управления образования и независимого педагога-психолога. В ходе визита члены комиссии отметили, что условия проживания подростка не соответствуют предъявляемым требованиям.

В беседе с психологом девочка подтвердила факт домогательства со стороны постороннего мужчины.

Подросток сообщила о том, что мужчина пытался поцеловать её в губы, говорил непристойные слова, однако её родственники не приняли никаких мер. Единственный, кто откликнулся на сигнал – родной дядя, который начал писать во все инстанции с просьбой защитить его племянницу.