Постоматы для получения готовых документов появились еще в 12 ЦОНах Казахстана
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В ЦОНах девяти областей Казахстана установлены постоматы для выдачи готовых документов. Они работают 24/7. Граждане могут забрать документы в любое удобное время, даже ночь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Правительство для граждан".
Ранее пилотный проект внедрили в Астане и Алматы. Услугополучатели самостоятельно забрали в постаматах более двух тысяч документов.
Теперь инновационный проект продолжится в Шымкенте, Таразе, Кордае, Караганде, Кызылорде, Павлодаре, Туркестане и Семее.
Сервис доступен по 11 видам популярных услуг. Среди них регистрация рождения ребёнка, регистрация залога движимого имущества, апостилирование документов, дубликаты правоустанавливающих документов и другие.
"При оформлении заявки по данным услугам клиенту предлагается забрать результат в постомате. Сделать это необходимо в течение трёх дней после получения сообщения о готовности документа. Ячейка откроется после прохождения биометрической идентификации и введения 5-значного кода из SMS. Это сделано в целях безопасности, чтобы третьи лица не смогли воспользоваться сервисом", - отметил председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.
Список адресов ЦОНов, в которых установлены постоматы:
- Астана - ул. Керей, Жанибекхандар, 4
- Астана - пр. Республики, 43
- Алматы, Медеуский район, ул. Маркова, 44
- Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, 51
- Алматы, Алатауский район ,мкр. Нуркент, 5/17
- Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Жангельдина, 13А
- Шымкент, Каратауский район, ул. Толеметова, 35
- Тараз, пр. Толе би, 89Г
- Кордай, жилой массив Батыс, 25
- Караганда, пр. Шахтеров, 5/2
- Кызылорда, пр.Астана, 46
- Павлодар, ул. Павлова, 48
- Туркестан, 160 квартал, строение 236
- Семей, ул. Папанина, 34А
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