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Постоматы для получения готовых документов появились еще в 12 ЦОНах Казахстана

Сегодня, 21:08
АВТОР
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Правительство для граждан Сегодня, 21:08
Сегодня, 21:08
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Фото: Правительство для граждан

В ЦОНах девяти областей Казахстана установлены постоматы для выдачи готовых документов. Они работают 24/7. Граждане могут забрать документы в любое удобное время, даже ночь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Правительство для граждан". 

Ранее пилотный проект внедрили в Астане и Алматы. Услугополучатели самостоятельно забрали в постаматах более двух тысяч документов.

Теперь инновационный проект продолжится в Шымкенте, Таразе, Кордае, Караганде, Кызылорде, Павлодаре, Туркестане и Семее.

Сервис доступен по 11 видам популярных услуг. Среди них регистрация рождения ребёнка, регистрация залога движимого имущества, апостилирование документов, дубликаты правоустанавливающих документов и другие.

"При оформлении заявки по данным услугам клиенту предлагается забрать результат в постомате. Сделать это необходимо в течение трёх дней после получения сообщения о готовности документа. Ячейка откроется после прохождения биометрической идентификации и введения 5-значного кода из SMS. Это сделано в целях безопасности, чтобы третьи лица не смогли воспользоваться сервисом", - отметил председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Список адресов ЦОНов, в которых установлены постоматы:

  1. Астана - ул. Керей, Жанибекхандар, 4
  2. Астана - пр. Республики, 43
  3. Алматы, Медеуский район, ул. Маркова, 44
  4. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, 51
  5. Алматы, Алатауский район ,мкр. Нуркент, 5/17
  6. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Жангельдина, 13А
  7. Шымкент, Каратауский район, ул. Толеметова, 35
  8. Тараз, пр. Толе би, 89Г
  9. Кордай, жилой массив Батыс, 25
  10. Караганда, пр. Шахтеров, 5/2
  11. Кызылорда, пр.Астана, 46
  12. Павлодар, ул. Павлова, 48
  13. Туркестан, 160 квартал, строение 236
  14. Семей, ул. Папанина, 34А

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