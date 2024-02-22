Постоматы для получения готовых документов появились еще в 12 ЦОНах Казахстана

В ЦОНах девяти областей Казахстана установлены постоматы для выдачи готовых документов. Они работают 24/7. Граждане могут забрать документы в любое удобное время, даже ночь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Правительство для граждан".

Ранее пилотный проект внедрили в Астане и Алматы. Услугополучатели самостоятельно забрали в постаматах более двух тысяч документов.

Теперь инновационный проект продолжится в Шымкенте, Таразе, Кордае, Караганде, Кызылорде, Павлодаре, Туркестане и Семее.

Сервис доступен по 11 видам популярных услуг. Среди них регистрация рождения ребёнка, регистрация залога движимого имущества, апостилирование документов, дубликаты правоустанавливающих документов и другие.

"При оформлении заявки по данным услугам клиенту предлагается забрать результат в постомате. Сделать это необходимо в течение трёх дней после получения сообщения о готовности документа. Ячейка откроется после прохождения биометрической идентификации и введения 5-значного кода из SMS. Это сделано в целях безопасности, чтобы третьи лица не смогли воспользоваться сервисом", - отметил председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Список адресов ЦОНов, в которых установлены постоматы: