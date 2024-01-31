Постановление принято – Шаккалиев о едином часовом поясе и жалобах жителей ВКО

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 31 января заявил, что постановление о переходе Казахстана на единый часовой пояс принято, и дал понять, что пересматривать его из-за жалоб жителей ВКО не станут, передаёт BaigeNews.kz.

В кулуарах журналисты поинтересовались у министра Армана Шаккалиева, учтёт ли ведомство позицию недовольных переходом на единый часовой пояс граждан.

"Как вы знаете, постановление принято, и с 1 марта мы с вами будем в одном часовом поясе. Что касается высказываний и позиции наших граждан в Восточно-Казахстанской области, то мы уже на прошлой неделе практически во всех районах выездные совещания провели – встретились с сельчанами, со всеми, кто высказывал свое мнение", - сказал Арман Шаккалиев.

Он также отметил, что жителей Усть-Каменогорска и тех, кто живет восточнее, практически у границы с Россией, удалось убедить в том, что переход необходим. Группа учёных встречалась с недовольными жителями и простым языком на схемах показывали, что расхождение в 28-30 минут между номинальным и фактическим наступлением заката и рассвета после смены часового пояса допустимо.