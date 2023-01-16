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wikiflag.ru Сегодня, 15:40
356
Сегодня, 15:40
356
Фото: wikiflag.ru

Посольство Мексики откроется в Казахстане

В Астане откроется посольство Мексики, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

"12-13 января в городе Мехико состоялась 34 ежегодная встреча главы Мексики Марсело Эбрарда с дипломатическим корпусом. В своём выступлении Марсело Эбрарда, говоря о задачах на текущий год, официально объявил, что в 2023 году Мексика откроет пять новых посольств, в том числе и в Казахстане. Казахстан приветствует стремление мексиканского правительства и готов оказать необходимое содействие при открытии посольства в Мексики в Астане", - сообщил Айбек Смадияров.

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#международные отношения #Мексика #дипломатия
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 15:40
356
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