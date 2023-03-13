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Посол Казахстана на Кипре встретился с представителем ОБСЕ
Посол Казахстана на Кипре Сатыбалды Буршаков встретился с вице-президентом Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ирини Хараламбиду в качестве специального координатора и глава Миссии ОБСЕ по наблюдению за досрочными парламентскими выборами, которые состоятся в Казахстане 19 марта 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
На встрече госпожа Хараламбиду отметила участие большого количества членов Парламентской ассамблеи ОБСЕ в качестве наблюдателей, что отражает высокий интерес к выборам в стране.
"Господин Буршаков упомянул о важных реформах, продвигаемых президентом Казахстана в отношении избирательного процесса в стране, в свете трагических событий, произошедших в январе 2022 года. В частности, он упомянул о реформах, направленных, по его словам, на введение мер усилить представительство женщин, сократить избирательную меру и условия для создания новых партий. Он также коснулся вопросов, которые доминировали в нынешней избирательной кампании", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что Хараламбиду поблагодарила Буршакова за информацию и заверила его, что ОБСЕ всегда стремится внести беспристрастный вклад в изучение соблюдения всеми государствами-участниками взятых на себя демократических обязательств, поощряя их как можно более полное выполнение.
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