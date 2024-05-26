Последствия ливней: в Астане временно закрыли участок дороги

В столице из-за работ на коллекторе, временно закрыт для движения участок проспекта Туран от улицы Керей, Жанибек хандар до проспекта Улы Дала. На месте работают коммунальные службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Коллектор по проспекту Туран собирает стоки и дождевых вод, и канализационные отходы. Коллекторы ливневой канализации работают в полную мощность. Также работа коллектора перегружается из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков и ряда домов,в том числе, в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы и т.д. Сам объект был построен 16 лет назад. В данный момент в районе проспекта Туран ведется строительство еще одного магистрального канализационного коллектора. Его протяженность 8 км, что больше протяженности существующего коллектора. Полное завершение магистрального канализационного коллектора планируется осенью этого года", — объяснили в акимате.

В конце июня этого года с толице планируют запустить первую очередь канализационного коллектора, который разгрузит систему ливневой канализации. На данный момент производится работа по установке и пусконаладке дополнительных насосов. Строительство и запуск данного коллектора разгрузит работу других коллекторов левого берега.

Напомним, ранее причины потопов после дождей на улицах Астаны объяснили в столичном акимате.