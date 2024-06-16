Мать-одиночка из Семея исполнила мечту детства и стала медиком в 51 год

Воспитала детей, дала им образование, и о себе не забыла. Жительница Семея Мейрамгуль Токтыбаева на днях получит свой первый и желанный диплом о средне-специальном образовании. Она станет фельдшером, а затем и медсестрой. Мечту мамы сначала исполнила дочь, став по её совету медиком. А позже семейчанка, в последние годы работавшая санитаркой, решилась на это и сама. Вдохновляющую историю о силе духа и стремлении идти вперёд в День медработника рассказывает корреспондент BaigeNews.kz.

Мейрамгуль Бахтияровна работает санитаркой в частной офтальмологической клинике. Это её последняя должность перед решающим шагом к заветной мечте — стать медицинской сестрой.

Она родилась в Жарминском районе Абайской области в небольшом посёлке Жаркын близ районного центра Калбатау. Мама и папа всю жизнь занимались животноводством, жили очень скромно. В семье 10 детей. Мейрамгуль — самая младшая. Старшие в шутку называют её Кенжегуль (значение имени — младшая).

После окончания школы она работала пионервожатой, организатором культурно-массовых мероприятий в родном районе. И всё грезила о медицинской карьере. Но не было возможности получить специального образования. Десятерых детей нужно было одеть, обуть, устроить.

Позже она переехала в Шымкент, где вышла замуж и родила двойню — Ерболата и Салтанат. Но с мужем не сложилось. И после развода разочарованная в семейной жизни Мейрамгуль переехала в Семей.

Поднимать детей ей пришлось самой. Благо, многочисленная родня помогала и оказывала посильную помощь. Когда дети учились в школе, она снимала квартиру, а затем и частный дом поблизости с учебным заведением, чтобы близнецам было безопасно возвращаться домой.

"Я вернулась в Семей с детьми в 2005 году, а в 2009-м встала в очередь на получение квартиры как мать-одиночка. Пока мы с сыном живём в съёмном жилье. Работала везде, где только можно было заработать: продавцом, администратором, техничкой. Я не гнушалась никакого занятия, для меня главным было обеспечить своих детей всем необходимым", — рассказывает о своей судьбе Мейрамгуль Токтыбаева.

Кем быть? Будущую профессию дети выбирали сами. Дочь планировала поступить в педагогический колледж. Но мама уговорила её посвятить жизнь медицине, чего не получилось у неё самой. Салтанат, видя старания и заботу мамы, решила исполнить заветную мечту самого близкого человека.

Фото: из архива Мейрамгуль Токтыбаевой

Спустя четыре года обучения, которые она закрепила должностью медсестры в глазном отделении, дочь поняла, что мама была права. Проницательный родитель не только искал в чаде продолжение себя, а разглядел в нём главные качества медработника — вежливость, готовность помочь, уважение к окружающим, тактичность и внимательность. Сейчас Салтанат безумно нравится возвращать людям здоровье.

"Когда дочь устроилась на свою первую должность, то предложила мне поработать санитаркой. Она знала, как я уважаю медицину. Я так и сделала. И не пожалела. Сначала я выполняла только свои прямые обязанности, но потом стала помогать медсёстрам и врачам, чем только могла и что было дозволено. Я морально готовила и готовлю пациентов к операциям. Разговариваю с ними после, стараюсь настроить их на лучший исход. Всё это время дочка не переставала напоминать мне о моей мечте. Видя своими глазами, как её коллеги помогают людям, я наконец-то решилась", — вспоминает переломный момент своей жизни наша собеседница.

Фото: из архива Мейрамгуль Токтыбаевой

В 2020 году Мейрамгуль поступила в государственный медицинский колледж на фельдшерское отделение. Её было 47 лет. Среди абитуриентов только одна женщина превосходила её по возрасту. Но это не было для неё препятствием. Поддержка дочери, братьев и сестёр вселяла в неё уверенность - всё получится! Подбадривали её и коллеги — врачи, медсёстры и руководитель офтальмологической клиники, где она на тот момент работала санитаркой.

"Они говорили, что у меня получится, что больше нельзя откладывать свою жизнь на потом! И я им безумно за это благодарна! Я поняла, что окружение - это важно, от этого во многом зависит наша судьба!", — мотивирует теперь уже Мейрамгуль.

Четыре года обучения дались не просто. Пришлось совмещать работу, уроки и практику. Мейрамгуль оттачивала первые теоретические навыки в медучреждениях Семея. Брала отпуск, чтобы качественно отработать учебную практику. На работе в перерывах решала тесты, которые скачивала себе на смартфон. А дома разбирала задания до поздней ночи.

Фото: из архива Мейрамгуль Токтыбаевой

"Да, получать медицинское образование— это не просто. Тем более в зрелом возрасте, совмещая с работой. Но я ни разу не пожалела", — говорит будущий медик.

С 20 июня у Мейрамгуль по графику последние экзамены, а 1 июля ей вручат заветный диплом, после чего предстоят долгожданные приятные хлопоты - искать работу по специальности.

"Моя профессия — фельдшер. Но я планирую пройти дополнительное обучение и получить специализацию медсестры. Потом буду искать работу", - рассказала о своих планах Мейрамгуль.

2024-й год выдался для Мейрамгуль урожайным. Неделю назад случилось долгожданное событие, решился её квартирный вопрос. Государство выделило матери-одиночке жильё в современном районе Семея, которое она ждала в очереди 15 лет. Сейчас она готовится к переезду после 20-ти лет мытарств в съёмных квартирах. В начале следующего месяца ей вручат диплом о среднем медицинском образовании.

А на днях её дочь родит первенца и подарит женщине желанного внука и статус апашки!