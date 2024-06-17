ОПГ организовала контрабанду и сбыт наркотиков: суд вынес приговор участникам

12 июня 2024 года вступил в силу приговор, вынесенный Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Кызылординской области, в отношении гражданина Казахстана и двух иностранцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.

"В ходе следствия и суда было доказано, что указанные лица являются членами транснациональной преступной группировки, которая пыталась организовать контрабанду и сбыт тяжелых наркотиков на территории Казахстана. Участники группировки были задержаны оперативниками КНБ в августе 2023 года при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с компетентными органами", - говорится в сообщении.

При обысках у них было изъято свыше 1 кг героина, 2 кг опия, а также 4 единицы огнестрельного оружия и боеприпасы.

Участники ОПГ приговорены к длительным срокам лишения свободы по части 1 статьи 264 ("создание транснациональной организованной преступной группы"), части 4 статьи 286 ("контрабанда в составе транснациональной организованной преступной группы") и части 4 статьи 297 ("сбыт наркотиков в составе транснациональной организованной преступной группы") Уголовного кодекса.