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Полиция расследует дело об убийстве россиянина в Боровом

Сегодня, 14:47
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baigenews.kz Сегодня, 14:47
Сегодня, 14:47
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Фото: baigenews.kz

В Боровом задержали подозреваемого в убийстве гражданина России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Акмолинской области.

"По факту убийства ведется расследование. В ходе оперативно - розыскных и следственных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан, ведётся следствие", - говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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