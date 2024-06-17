Полиция расследует дело об убийстве россиянина в Боровом

В Боровом задержали подозреваемого в убийстве гражданина России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Акмолинской области.

"По факту убийства ведется расследование. В ходе оперативно - розыскных и следственных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления. В настоящее время подозреваемый задержан, ведётся следствие", - говорится в сообщении.

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