Полиция расследует дело об убийстве россиянина в Боровом
Сегодня, 14:47
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Сегодня, 14:47Сегодня, 14:47
206Фото: baigenews.kz
В Боровом задержали подозреваемого в убийстве гражданина России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Акмолинской области.
"По факту убийства ведется расследование. В ходе оперативно - розыскных и следственных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления.
В настоящее время подозреваемый задержан, ведётся следствие", - говорится в сообщении.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.