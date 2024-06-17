Пенсионер заступился за женщину и получил удар ножом: в Алматы задержали подозреваемого
Сегодня, 13:53
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Сегодня, 13:53Сегодня, 13:53
129Фото: baigenews.kz
Неизвестный напал с ножом на пожилого мужчину в одном из микрорайонов Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как следует из материалов дела, в микрорайоне Карасу неизвестный нанес пожилому мужчине, заступившемуся за женщину, ножевое ранение и забрал его барсетку.
Несколько дней пострадавший, находившийся, в реанимации, не мог дать показания.
"Мы переживали за его здоровье и за то, что для следствия могло быть упущено то самое “золотое время”, когда можно было раскрыть дерзкое преступление по горячим следам. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, подозреваемый задержан и взят под стражу, — уточнил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Максат Канапияев.
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