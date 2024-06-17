Пенсионер заступился за женщину и получил удар ножом: в Алматы задержали подозреваемого

Неизвестный напал с ножом на пожилого мужчину в одном из микрорайонов Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как следует из материалов дела, в микрорайоне Карасу неизвестный нанес пожилому мужчине, заступившемуся за женщину, ножевое ранение и забрал его барсетку.

Несколько дней пострадавший, находившийся, в реанимации, не мог дать показания.