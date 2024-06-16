Токаев поздравил казахстанцев с Курбан айтом
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Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства отметил, что Курбан айт олицетворяет идеалы добра и гуманизма, милосердия и сострадания, справедливости и ответственности.
"Это особо почитаемый и ожидаемый всеми мусульманами праздник, который содействует продвижению созидательных инициатив и благотворительных начинаний, способствует укоренению нравственных ценностей, укреплению духовной сплоченности общества. Наша традиционная религия гармонично вплетена в общенациональный культурный код. В трудные времена наш народ всегда проявлял солидарность, оказывал помощь нуждающимся. Это бесценное качество нации ярко проявилось во время разрушительных весенних паводков. Уверен, благодаря единству и согласию мы сможем преодолеть любые испытания и вызовы. Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов! Пусть исполняются все ваши надежды и мечты! С праздником Курбан айт!", — говорится в тексте поздравления.
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