Токаев поздравил казахстанцев с Курбан айтом

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что Курбан айт олицетворяет идеалы добра и гуманизма, милосердия и сострадания, справедливости и ответственности.

"Это особо почитаемый и ожидаемый всеми мусульманами праздник, который содействует продвижению созидательных инициатив и благотворительных начинаний, способствует укоренению нравственных ценностей, укреплению духовной сплоченности общества. Наша традиционная религия гармонично вплетена в общенациональный культурный код. В трудные времена наш народ всегда проявлял солидарность, оказывал помощь нуждающимся. Это бесценное качество нации ярко проявилось во время разрушительных весенних паводков. Уверен, благодаря единству и согласию мы сможем преодолеть любые испытания и вызовы. Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов! Пусть исполняются все ваши надежды и мечты! С праздником Курбан айт!", — говорится в тексте поздравления.