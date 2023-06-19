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Последние в ЕАЭС: Растущие зарплаты казахстанцев "съела" инфляция
Несмотря на то, что зарплаты казахстанцев за три первых месяца года выросли на 19,3 процента, наша страна стала единственной ЕАЭС, где покупательная способность зарплат ушла в минус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz. Из-за инфляции покупательская способность граждан уменьшилась на 0,6 процента.
В остальных государствах — членах ЕАЭС реальная зарплата росла. Рост покупательной способности на 1,7 и на 1,9 процента был зафиксирован в Беларуси и России. Более ощутимую динамику показали Армения и Кыргызстан: плюс 14,6 процента и 24,2 процента в реальном выражении.
По мнению аналитиков, одна из причин такой исключительно высокой инфляции в Казахстане в сравнении с соседними по союзу странами кроется в монетарной политике Нацбанка. Судя по статистике ЕЭК, начиная с четвёртого квартала 2022 года Нацбанк РК держит самую высокую базовую ставку в ЕАЭС: 16,75 процента. Это значит, что кредиты в Казахстане самые дорогие, что влияет на все сферы экономики.
Такое лидерство наша страна занимала три квартала подряд. Планировалось, что инфляция будет удерживаться в пределах 16–18 процентов, однако по факту показатели превысили 20 процентов.
Если рассматривать ситуацию с ростом зарплат в разных отраслях в РК, то можно отметить, что в девяти из 19 видов деятельности индексы реальной заработной платы в январе–марте текущего года были ниже 100 процентов. Это не только бюджетные категории — здравоохранение (97,3 процента), образование (93 процента) и коммунальные службы (98-99 процентов), — но и экспертная (93,8 процента), а также финансовая и страховая (96,3 процента) деятельность.
Единственной сферой, где реальное повышение зарплат быть ощутимым, стало строительство. Судя по статистическим отчётам, покупательная способность зарплат работников стройсектора по итогам первого квартала выросла за год на 12,1 процента. Также увеличились в реальном выражении зарплаты в сферах информации и связи (плюс 8,6 процента), HoReCa (плюс 7,7 процента) и административной деятельности (плюс 7,3 процента).
Как отмечают аналитики, индекс реальной заработной платы напрямую зависит от роста потребительских цен. Во временном диапазоне с мая прошлого года самый высокий уровень инфляции в Казахстане был отмечен именно в январе–марте 2023-го (120-121 процент).
В итоге в апреле 2023 года покупательная способность зарплат казахстанцев показала годовой спад на 1,6 процента, в мае — на четыре процента.
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