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После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан
Российский блогер, именующий себя мусульманским богословом и триллионером, Шамиль Аляутдинов записал видеообращение в своих аккаунтах в социальных сетях, где сообщил, что отменил свою поездку в Казахстан, передает BaigeNews.kz. Это произошло после шквала недовольства казахстанцев, которые выступили против приезда инфлюенсера.
"Уважаемые казахстанцы, в Астану (Казахстан) я не лечу, чтобы не вызывать волны недовольства и не создавать проблем организаторам и спикерам", - сообщил Аляутдинов.
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"Богослов" собирался выступил на бизнес-форуме "Новая реальность" в Астане, куда его пригласили казахстанские организаторы. Новость о приезде Аляутдинова вызвала бурю возмущений в социальных сетях - казахстанцы заявили, что российский имам активно поддерживает войну в Украине.
В свою очередь, религиозный блогер назвал пользователей, выступивших против его приезда, хейтерами.
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