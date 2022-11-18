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  • После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан
ulysmedia.kz Сегодня, 14:41
695
Сегодня, 14:41
695
Фото: ulysmedia.kz

После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан

Российский блогер, именующий себя мусульманским богословом и триллионером, Шамиль Аляутдинов записал видеообращение в своих аккаунтах в социальных сетях, где сообщил, что отменил свою поездку в Казахстан, передает BaigeNews.kz. Это произошло после шквала недовольства казахстанцев, которые выступили против приезда инфлюенсера. 

"Уважаемые казахстанцы, в Астану (Казахстан) я не лечу, чтобы не вызывать волны недовольства и не создавать проблем организаторам и спикерам", - сообщил Аляутдинов. 

 
 
 
 
 
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A post shared by Шамиль Аляутдинов (@trillioner.life)

"Богослов" собирался выступил на бизнес-форуме "Новая реальность" в Астане, куда его пригласили казахстанские организаторы. Новость о приезде Аляутдинова вызвала бурю возмущений в социальных сетях - казахстанцы заявили, что российский имам активно поддерживает войну в Украине.

В свою очередь, религиозный блогер назвал пользователей, выступивших против его приезда, хейтерами.

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#скандал #Шамиль Аляутдинов
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:41
695
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