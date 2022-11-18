После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан

Фото: ulysmedia.kz

Российский блогер, именующий себя мусульманским богословом и триллионером, Шамиль Аляутдинов записал видеообращение в своих аккаунтах в социальных сетях, где сообщил, что отменил свою поездку в Казахстан, передает BaigeNews.kz. Это произошло после шквала недовольства казахстанцев, которые выступили против приезда инфлюенсера.

"Уважаемые казахстанцы, в Астану (Казахстан) я не лечу, чтобы не вызывать волны недовольства и не создавать проблем организаторам и спикерам", - сообщил Аляутдинов.

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"Богослов" собирался выступил на бизнес-форуме "Новая реальность" в Астане, куда его пригласили казахстанские организаторы. Новость о приезде Аляутдинова вызвала бурю возмущений в социальных сетях - казахстанцы заявили, что российский имам активно поддерживает войну в Украине.



В свою очередь, религиозный блогер назвал пользователей, выступивших против его приезда, хейтерами.