После "воспитательных работ" родителями школьницу госпитализировали в СКО
Сегодня, 14:40
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Сегодня, 14:40Сегодня, 14:40
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Школьный медработник сообщил о том, что ученицу второго класса дома избили родители, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Северо-Казахстанской области.
Сообщается, что медработник одной из средних школ Петропавловска сообщил о факте избиения учащейся второго класса.
Школьницу госпитализировали, а полицейские начали расследование.
"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследовании УП Петропавловска по части 1 статьи 107 Уголовного кодекса РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - сообщили в полиции.
Стражам порядка удалось выяснить, что ребёнок пострадал от рук матери и отчима. Те в свою очередь вины не отрицают, объясняя произошедшее "плохим поведением" ребёнка.
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