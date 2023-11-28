После "воспитательных работ" родителями школьницу госпитализировали в СКО

Школьный медработник сообщил о том, что ученицу второго класса дома избили родители, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Северо-Казахстанской области.

Сообщается, что медработник одной из средних школ Петропавловска сообщил о факте избиения учащейся второго класса.

Школьницу госпитализировали, а полицейские начали расследование.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследовании УП Петропавловска по части 1 статьи 107 Уголовного кодекса РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - сообщили в полиции.

Стражам порядка удалось выяснить, что ребёнок пострадал от рук матери и отчима. Те в свою очередь вины не отрицают, объясняя произошедшее "плохим поведением" ребёнка.