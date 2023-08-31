"После прививки перестала есть": опасно ли чипирование для питомца?

С 1 сентября в Казахстане все владельцы домашних животных будут обязаны ставить своих питомцев на учет в общенациональную базу. Тем, кто откажется от чипирования грозит штраф. Однако большинство хозяев беспокоятся не из-за денег, в первую очередь их волнует здоровье питомцев, а именно то насколько безопасно чипирование, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Несмотря на свои опасения карагандинка Надежда Змазнева повезла своего щенка породы немецкой овчарки в одну из ветеринарных клиник Караганды для чипирования. По словам женщины, после процедуры собака перестал есть.

"Я повезла Раду (щенка – авт.) в ветеринарную клинику 24 августа. После прививки она перестала есть. И примерно через неделю скончалась. В ветеринарную клинику после смерти собаки я не обращалась. А толку? Просто сообщила им, и сняла с регистрации", - говорит Надежда.

Фото: Надежды Змазневой.

После беседы с Надеждой, мы обратились к ветеринару, чтобы выяснить, может ли процедура чипирования нанести вред животному.

"Данная процедура занимает не более минуты. Это абсолютно безболезненная манипуляция. Чип вводится обычно в область холки, под правую лопатку. Специальным шприцом вводится под кожу микросхема в стеклянной или керамической оболочке. После процедуры не нужен какой-то специальный уход за животным. Единственное – мы рекомендуем пару дней не расчесывать и не мочить место прививки, чтобы ранка быстрее зажила", - говорит ветеринарный врач Оксана Ильина.

Для учета домашних животных предлагаются несколько альтернатив – это специальные ошейники, бирки, чипы, болюсы (капсулы, вводимые в глотку питомца), радиометры. Из этих всех средств зоозащитники считают самыми приемлемыми бирки и чипы.

"Из предложенных правилами, надежными можно считать два средства учета: бирку на ухо и подкожный чип. Бирками, как правило, маркируют бездомных собак, чтобы дать понять окружающим, что животное безопасно и чтобы не отлавливать по несколько раз уже стерилизованных и вакцинированных собак, они должны иметь яркие и заметные отличия от остальных. Для владельческих животных средством мечения является подкожный чип, который, в отличие от ошейника, нельзя снять и переставить другому коту или собаке. Болюсы, упомянутые в правилах учета, предназначены только для сельскохозяйственных животных – коров, овец, коз – и вводятся в переднюю часть желудка травоядного животного", - говорит руководитель благотворительного фонда "Добрый Город" Наталья Уголькова.

По словам волонтера у собак и кошек пищеварительная система совершенно иная и возможность использования болюсов исключена. Электронная метка, упомянутая в правилах, крепится не на само животное, а на его ошейник, который легко снять, потерять, переодеть. Поэтому основным средством идентификации считаться так же не может.

"Возможность регистрации по клейму предоставляется только в случае, если заводчик, который метил животное, тоже зарегистрирован в казахстанской системе учета. Таким образом остается только два реальных варианта – бирка в ушной хрящ или подкожный чип с индивидуальным номером", - отмечает Наталья Уголькова.

В управлении ветеринарии Карагандинской области назвали перечень домашних животных, которые обязательно должны быть зарегистрированы в общей базе. Так по правилам, учету поделажат домашние питомцы, помимо кошек и собак, шиншилы, черпахи, морские свинки, хорьки, крысы, хомяки и даже обезъяны. Животные могут находиться как в собственности физического или юридического лица, а также быть в приюте, на реабилитации или питомнике.

Как утверждают специалисты, учет животных проводился и раньше, но в основном его делали частные ветеринарные клиники, из-за чего не было общей базы данных и доступа к ним. Сейчас же учет бродячих, безнадзорных и домашних животных по Карагандинской области будет проводиться с внесением данных в информационную систему учета "TANBA". Однако волонтеры благотворительных фондов и зоозащитники возмущены тем, что соответствующей подготовки к этой процедуре не было.

"Обязательная регистрация прописана в Правилах учета домашних животных. А указанный срок – 1 сентября 2023 года – был озвучен полтора года назад. За это время госорганы должны были во-первых, провести подготовительную работу с населением, объяснив людям, зачем нужны эти меры и какого результата благодаря этим мерам власти собираются достичь. Во-вторых, МИО должны были выделить бюджет на оказание услуг льготной, то есть бесплатной регистрации для социально уязвимых слоев населения: пенсионеров, инвалидов, неполных и многодетных семей, в списке социально уязвимых – целых 13 категорий граждан! В-третьих, должны были финансово обеспечить регистрацию животных, находящихся в частных приютах – в Законе об ответственном обращении предусмотрено софинансирование. Кроме того, существует возможность провести эти работы в рамках социального заказа. Ничего из вышеперечисленного сделано не было. И ответственность за провал работы полностью лежит на госструктурах, координирующих эту сферу", - говорит Наталья Уголькова.

Также руководитель благотворительного фонда "Добрый Город" возмущена ажиотажем вокруг этого проекта.

"Публикация недостоверной информации и раздувание фейковых новостей, накаляли и без того нестабильную обстановку вокруг этого вопроса. Такой лавины бреда, как по поводу регистрации, не было в масс-медиа со времен коронавируса. И очень жаль, что рейтинги для некоторых журналистов и блогеров значат больше, чем достоверность и объективность", - добавила Наталья.

По ее мнению, идентификация – единственный способ обеспечить контроль и учет за популяцией, как домашних, так и бездомных собак и кошек.

"Доказать что-либо и привлечь безответственных владельцев к ответу невозможно, даже если поймать их за руку. Идентифицировать животное и доказать его принадлежность без маркировки нельзя. Мгновенных результатов регистрация, разумеется, не даст. Это серьезная и кропотливая работа, в которой должно быть задействовано множество государственных и частных структур, значимость, которой должны понимать не только владельцы животных и волонтеры, но все общество. Благодаря учету, станет известно количество домашних и бездомных животных, это облегчит планирование профилактических мероприятий, появится возможность быстро возвращать беглецов и потеряшек владельцам, станет возможно привлекать недобросовестных хозяев за жестокое обращение, самовыгул, отказ от содержания питомца", - говорит Наталья Уголькова.

К слову о бездомных животных. В управлении ветеринарии сообщили, что с начала года в городе была отловлена, вакцинирована, стерилизована и выпущена на волю 371 собака.