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После мощных ливней в Таджикистане повреждены дома, мосты и автомобили

Сегодня, 07:47
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КЧС Таджикистана Сегодня, 07:47
Сегодня, 07:47
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Фото: КЧС Таджикистана

13 человек погибли в Таджикистане из-за схода селей и камнепадов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Трагедию спровоцировали обильные ливни в горных районах. Также пострадали дома местных жителей, мосты и автодороги.

На пострадавших участках работают спасатели. Расчищают дороги и ликвидируют другие последствия стихии.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям, больше всего пострадали жители Вахдата – города на востоке республики. Там погибли 11 человек. Ещё двое жителей утонули в районе Рудаки.

На севере страны сель затопил дорогу Душанбе-Худжанд, были подтоплены 15 автомашин. Жертв нет. 

Сход селей зафиксировали также в Ляхшском районе и Согдийской области. Там тоже обошлось без жертв.

По данным Комитета по ЧС, в горных районах Таджикистана сохраняется высокая опасность схода селей и камнепадов. Спасатели просят население воздержаться от поездок по опасным участкам, горных прогулок, выпаса скота.

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