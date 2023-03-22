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После матча Казахстана и Словении в Астане пустят дополнительные автобусы
23 марта для удобства болельщиков после футбольного матча сборных Казахстана и Словении в Астане организуют дополнительные городские и пригородные маршруты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу компании CTS.
"Автобусы № 10, 12, 26, 28, 37, 40, 51, 53, 60, 3037 будут ожидать болельщиков после матча на остановках. Стоимость проезда 90 тенге, оплата производится безналичным способом, транспортной картой либо сканированием QR-кода. Льготные транспортные карты действительны", — сообщили в компании.
Напомним, футболисты сборной Словении сегодня утром прилетели в Астану. Матч Казахстан — Словения в рамках отбора на Евро-2024 пройдет 23 марта в 21:00 на "Астана Арене". После этой игры подопечные Магомеда Адиева проведут еще один домашний матч — 26 марта против сборной Дании.
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